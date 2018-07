Horoscop: Obiecte care aduc fericire si bunastare!

Numerologii indieni sunt ferm convinsi ca data nasterii, mai precis combinatia de cifre a acesteia, determina tot ceea ce se intampla in aceasta lume complicata si in si mai incalcitul suflet omenesc. Iar pentru a atrage fericirea, trebuie folosite talismane pornind de la cifra de nastere a fiecaruia.

Cifra de nastere se afla adunand cifrele datei de nastere. Spre exemplu, cei nascuti in data de 9, cifra este 9, iar pentru cei care au aparut pe lume intr-o zi de 28, cifra va fi 1.

Cifra 1. Pentru a atrage noroc in viata, persoanele au aceasta cifra a nasterii trebuie neaparat sa isi procure un flaut indian, bansuri. Nu e nevoie sa cantati la acest instrument muzica. E suficient sa-l pastrati in partea de nord a casei. Este insa important materialul din care este confectionat: lemnul sau bambusul sunt cele mai potrivite. In nici un caz plasticul.

Cifra 2. Numerologii indieni recomanda amplasarea in zona de nord-est a locuintei a unui obiect decorativ de culoare alba. Spre exemplu o statueta, un tablou in nuante de alb. Ba chiar si un ghiveci cu o floare alba.

Cifra 3. Aceste persoane sunt pur si simplu obligate sa pastreze tot in partea de nord-est a casei margele confectionate dintr-un lemn aparte - Rudraksha. Din pacate, alte materiale nu sunt bune pentru rolul acestui talisman, care influenteaza absolut toate aspectele vietii.

Cifra 4. Cateva obiecte de sticla, nu conteaza forma, numarul sau dimensiunea, plasate in zona de sud-vest a apartamentului.

Cifra 5. Nu sunt prea multe variante - un tablou cu zeul bogatiei Kubera sau cu zeita Lakshmi in zona de nord a casei.

Cifra 6. In acest caz, este bine sa aveti in casa cateva pene de paun, care sa infrumuseteze partea de nord-est a locuintei. Nu conteaza numarul.

Cifra 7. Pentru aceste persoane, cel mai indicat talisman sunt margelele de rugaciune. Varianta ideala este ca ele sa fie confectionate din seminte de copac rudraksha. Merg insa si alte materiale.

Cifra 8. Aici nu este vorba de noroc, ci de a alunga ghinionul. O misiunea careia ii poate face fata cristalul negru. O varinta ar fi o bucta de cuart. Important este sa fie un minereu naturale de culoare neagra, amplasat undeva spre sud.

Cifra 9. Este poate cea mai puternica dintre cifre. Totusi, unul dintre cele mai vechi simboluri, piramida, i-ar putea conferi un plus de putere. Prin urmare, o mica piramida asezata tot spre sud, ar putea asigura liniste si armonie in familie, succes in viata de zi cu zi.