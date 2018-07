Horoscop: Mari riscuri financiare pana in 18 august!

Din 16 iulie pan in 18 august, Mercur retrograd se va afla in constelatia Leu. Ceea ce nu e foarte bine. Problema consta in faptul ca Leu inseamna enegie, activitate intensa.

Mai pe scurt Leu este semnul care intareste inclusiv negativul. Iar Mercur negativ este chiar o tendinta negativa, legata de finante, dezvoltare si evolutie personala.

Altfel spus, oamenii vor gasi mai greu o motivatie pentru una sau alta, nu se vor mai gandi la viitor si nu vor fi astrasi de noutate.

Deosebit de periculoase sunt riscurile financiare. Prin urmare, ar trebui sa pastrati ceea ce aveti deja. Desfasurati-va activitatile in regim normal, obisnuit, rezolvati micile probleme inerente. Renuntati insa la speranta de a va imbogati in urmatoarea perioada de timp.

Recomandarile nu sunt insa valabile pentru toate zodiile. Astfel, Mercur retrogad favorizeaza Pestii si Sagetatorii. Persoanele nascute sub aceste doua semne se pot aventura in tranzactii financiare, provocandu-i pe altii sa li se alature.