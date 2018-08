Horoscop septembrie 2018: Berbecii ar putea primi o mostenire

Aproape toata luna, Soarele se va afla in casa a 6-a, a muncii si sanatatii. Ceea ce inseamna ca in septembrie principalele evenimente vor fi legate de cele doua domenii. Indiferent de ceea ce se intampla la locul de munca, nu cedati si nu permiteti nimanui sa profite de bunatatea dumneavoastra. Pe de alta parte, astrologii va sfatuiesc sa va pastrati calmul in orice situatie. Temperamentul aprig va poate juca feste, mai ales in viata personala. Dati dovada de intelepciune si faceti un pas inapoi cand constatati ca, uneori, s-a ajuns prea departe.

Aflat in casa a 6-a, Mercur va oferi celor nascuti in zodia Berbec oportunitati excelente pentru a stabili contacte de afaceri. In septembrie veti reusi multe: aveti putere de convingere in discutiile cu partenerii, cu sefii. Cei care au afaceri pot identifica noi piete de desfacere, iar cei care vor sa-si schimbe locul de munca, vor gasi ceva mai bun. Este foarte posibil sa vi se propuna o functie de conducere in fruntea unui departament, a unui serviciu nou creat. Nu va puteti permite nici un moment de relaxare, pentru ca spre sfarsitul lunii va trebui sa prezentati un raport de activitate sau un proiect nou. Ambitiile sunt bune numai daca sunt insotite de fapte concrete

La inceputul intervalului, Venus sa muta in casa a 8-a – domeniul mostenirii si a situatiilor extreme. Veti primi pe neasteptate sume de bani, la care nici nu v-ati gandit. Poate va fi o mostenire. Sau vi se va returna o datorie la care ati incetat de mult sa mai sperati. Pe de alta parte, nu incercati sa obtineti un credit in septembrie, nici sa planificati achizitii importante – amanati si asteptati un moment mai benefic.

Surprize placute vi s-au pregatit si in viata personala. Mai ales daca, desprinsi de trecut, veti decide ca e cazul sa cautati o persoana apropiata. Totusi, nu va grabiti sa contruiti planuri de viitor in septembrie. Cei care au deja intemeiata o familie, ar fi cazul sa se gandeasca la mai multa variatie. De cand nu ati mai fost la film, la un restaurant? In ceea ce priveste sanatatea, septembrie este perioada perfecta pentru a reveni in sala de antrenament, pentru a reincepe un regim alimentar echilibrat.