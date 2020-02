(P) Ceasuri barbati: 7 reguli pe care trebuie sa le cunosti

Orice barbat stilat stie ca nu trebuie sa poarte curea neagra cu pantofi maro, insa putini cunosc regulile fundamentale atunci cand vine vorba despre ceasuri barbati. Se intampla destul de des sa vezi barbati ce poarta ceasul complet nepotrivit pentru tinuta sa ori ca isi verifica ceasul la fiecare 5 minute, in cadrul unei intalniri.

Iata 7 reguli pe care trebuie sa le cunosti despre ceasuri barbati.

Reguli pentru purtare ceasuri barbati

1. Poarta ceasul la incheietura potrivita

Regula veche este sa porti ceasul la incheietura opusa mainii dominante. Daca esti stangaci, ar trebui sa porti ceasul la mana dreapta si invers. Totusi, daca acest lucru nu ti se pare confortabil, atunci poarta ceasul asa cum iti vine mai usor.

2. Nu purta ceasuri sport cu o tinuta eleganta

Doar James Bond si-a permis sa faca asta, dar regula este cat se poate de stricta. Ceasurile barbatesti sport tind sa fie voluminoase si nu se potrivesc cu sacoul. In plus, povestile sunt diferite.

3. Poarta nuante inchise noaptea si deschise ziua

Ziua ar trebui sa porti ceasuri cu fata luminoasa, cum ar fi alb sau crem. In schimb, noaptea poti purta cadrane mai intunecate, cum ar fi negru, gri sau maro.

4. Fii atent la frecventa cu care iti verifici ceasul

Chiar daca este un ceas extraordinar, de care esti foarte mandru, evita sa-l verifici prea des, mai ales daca esti la o intalnire profesionala, la film, la restaurant etc. Acest lucru arata ca ai alte lucruri la care te gandesti si care sunt prioritare pentru tine.

5. Combina armonios tinuta cu un ceas barbatesc

Incearca sa gasesti o legatura intre ceasul pe care il porti si activitatea pe care o desfasori, momentul zilei sau specificiul evenimentului. Daca nu esti sigur de cum ar trebui sa procedezi, asorteaza ceasul cu outfit-ul: ceasuri barbatesti sport cu tinutele atletice, ceasurile elegante cu tinutele formale/ business etc.

6. Evita ceasurile barbatesti supradimensionate

Un ceas supradimensionat sufoca incheietura si taie proportiile intregii tinute. Pur si simplu nu se incadreaza intr-un outfit stilat, cu bun gust.

De asemenea, cadranul ceasului trebuie sa fie proportional cu incheietura mainii, iar cureaua trebuie sa se potriveasca perfect si sa fie confortabila. O bratara larga arata urat pe incheietura.

7. Nu purta acelasi ceas in fiecare zi

Chiar daca ai un singur ceas foarte scump, nu ar trebui sa-l porti in fiecare zi. Ceasurile au si ele nevoie de o pauza, iar tu ar trebui sa incluzi diversitate in tinuta ta. Ceasul trebuie adaptat varietatii de tinute pe care un barbat le poate imbraca pe parcursul unei saptamani: la birou, la sala, la restaurant, la petreceri etc. Daca porti acelasi ceas zilnic, cel mai probabil 20 -30 % din timp ai la mana un ceas nepotrivit.

Indiferent de buget, daca iti place sa porti ceasuri, incearca sa-ti construiesti o colectie mica de accesorii, care sa se potriveasca activitatilor tale principale din timpul unei saptamani.

Daca vrei sa-ti creezi sau sa-ti cresti colectia de ceasuri barbati, intra pe Watchshop.ro, magazin de ceasuri pentru toate buzunarele.