Huda Kattan, femeia care a făcut o adevărata avere din industria cosmeticelor

Frumuseţea este o afacere. În cea mai recentă listă din Forbes despre “Cele mai bogate femei din America”, şapte dintre cele 60 de femei şi-au făcut averea în industria cosmeticelor şi a produselor de îngrijire a pielii. Una dintre aceste femei este Huda Kattan, notează CNN.

Femeia de afaceri, în vârstă de 34 de ani, este creatoarea brandului de cosmetice Huda Beauty, apărut în 2013, şi se află pe locul 37 în topul Forbes, lângă Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg şi Kylie Jenner, a cărei avere estimată la 900 de milioane de dolari vine tot din industria axată pe frumuseţe.

Pentru Huda, totul a început cu un blog.

“Am observat că nu era niciun blogger care să arate ca mine... nimeni la care să mă pot uita”, a spus Huda pentru CNN. Dezamăgită de locul ei de muncă din domeniul finanţelor, Huda şi-a dat demisia pentru a deveni makeup artist, iar în 2010 şi-a lansat propriul website cu tutoriale pentru machiaj, pentru îngrijirea pielii şi trucuri de frumuseţe.

Apariţia pe piaţă a venit în 2013, când s-a aliat cu surorile ei Mona şi Alya şi au creat o linie de gene false, care i-a atras atenţia lui Kim Kardashian.

Huda simte că Instagramul a fost cel care a ajutat-o în carieră. “A schimbat dinamica în care oamenii comunică şi sunt inspiraţi”, a spus aceasta.

Aplicaţia i-a oferit acces către oameni din întreaga lume. Videoclipurile ei au început să devină virale, iar tot mai multă lume a început să fie atentă la ce postează. Are 26 de milioane de oameni care o urmăresc pe Instagram, în prezent.

“Am realizat că scopul meu este să inspir oameni”, a spus aceasta. “Nu are nimic de-a face cu banii şi nu are nimic de-a face cu lucrurile materiale. Are legătură cu a dovedi oamenilor că omul cel mic poate să facă ce-şi propune”.

Cu o avere estimată la 550 de milioane de dolari, iar cu o afacere care valorează 1 miliard de dolari, Huda a dovedit ce era de dovedit.