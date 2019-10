Actorul Teo Corban, interpretul primarului, joacă alături de fiica sa, Ioana, în serialul de comedie Mangalița

Vineri, de la ora 22:15, la Antena 1, în cel de-al șaptelea episod al serialului de comedie Mangalița, Teo Corban, interpretul primarului, joacă alături de fiica sa, Ioana. Aceasta, la rândul ei actriță, joacă în serial în rolul bibliotecarei.

Aceasta însă nu este pentru prima dată când Ioana Corban joacă alături de tatăl său. “Prima dată ne-am întâlnit pe scenă acum patru ani, când regizorul Claudiu Goga punea în scenă „Acasă în miezul verii” și căuta o puștoaică. Fiica mea avea deja 27 de ani, dar e minionă și are o față de copilă. A văzut-o, a plăcut-o și a luat-o fără să-i pun nicio pilă. Apoi, a mai jucat în regia mea în spectacolul “Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”. Fac rar regie, dar mă mai joc și cu latura asta. Acum ne-am întâlnit și pe platou la Mangalița. Și în serial o cheamă Ioana, ca în viață”, spune Teo Corban.

Cunoscutul actor ieșean mărturisește că are mereu emoții când joacă alături de Ioana și că nu și-a dorit ca fiica sa să fie actriță. “Am avut foarte mari emoții de fiecare dată când am jucat cu ea, pentru că i-am fost puțin și profesor, atunci când a vrut să dea la Actorie. Inițial s-a pregătit pentru Medicină, dar cu două luni înainte de examen a cotit-o. Eu nu am vrut să urmeze calea asta artistică, dar dacă nu am putut să-i schimb ideile, am ajutat-o să-și facă un repertoriu și a fost foarte bine așa. A prins imediat ce trebuie să facă, a intrat la Teatru și a fostși lăudată pentru prestația ei la examen”, mai spune acesta.

Care este legătura tinerei bibliotecare Ioana – căci așa o cheamă în serial pe Ioana Corban – cu primarul Stelian Manole, jucat de tatăl său, telespectatorii Antenei 1 vor afla vineri, de la ora 22:15, într-un nou episod Mangalița.