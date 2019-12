Adda cântă pentru a găsi transport în Asia Express

Talentul este de mare ajutor atunci când ești într-o cursă ca cea din Asia Express, reality show difuzat de Antena 1 în primăvara anului viitor. Hotărâtă să ajungă cât mai departe pe Drumul Comorilor, Adda se folosește din plin de atuurile sale pentru a-și ușura călătoria.

„Pentru a ajunge la destinație trebuie să schimbăm de obicei mai multe mașini. Pe un drum de 2-3 ore e greu să găsești pe cineva care să te ducă direct unde vrei tu să ajungi. Suntem nevoiți să facem drumul din bucăți. Am descoperit însă că vocea mea mă ajută foarte mult. Când urcăm în mașini încep să le cânt oamenilor și atunci, pentru că vor să mă asculte, se întâmplă să ne ducă mult mai departe decât ne-au spus inițial. Cred că am cântat aici tot repertoriul. Fac asta și la cazări. După ce le spunem oamenilor povestea noastră, ei ne caută pe YouTube, pe rețelele de socializare și atunci mă roagă să le și cânt. S-a întâmplat de multe ori ca noi să mergem la culcare și să aud cum ascultă în continuare piesele mele. Mă bucur că le place vocea mea. Am învățat și eu o piesă de la ei. E despre legume (râde)”, povestește Adda.

Înainte de a pleca în această aventura, artista a început să lucreze la o piesă despre Asia Express. „Eu și Cătă, soțul meu, ne-am anunțat plecarea în Asia prin intermediul unei melodii. Era în stadiul de draft, dar când ne întoarcem abia aștept să lucrez la ea. Ni s-au întâmplat atâtea lucruri aici, încât aș putea lansa un album”, a mai povestit Adda.