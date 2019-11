Adda – Cel mai greu îmi este să fac duș cu apă rece din butoi în tot felul de locuri

Pentru Adda și soțul ei, Cătălin, aventura Asia Express, reality show ce va începe la Antena 1 în primăvara anului viitor pare un vis.

“De când am început cursa mi s-a părut că visez. Primul moment în care am ajuns la Gina și am vãzut-o stând la pupitrul Asia Express a fost ceva wow, nu-mi venea să cred că sunt acolo. Experiența asta pentru noi e de un milliard de ori mai tare decât ne-am imaginat și ne place foarte, foarte mult”, a povestit Cătălin.

Dincolo de entuziasmul competiției, cei doi au și o listă cu lucrurile greu de dus din Asia Express. “Mie cel mai greu îmi este cu baia și cu dușul. M-am spălat cu apă rece din butoi în cele mai ciudate locuri. Să faci un duș cu apă caldă, într-un loc cât de cât curat, mi se pare acum un lux. Mai am o problemă și cu aerul condiționat. Aici este o căldură greu de suportat pentru că umiditatea este foarte mare. E ca și când intri într-o baie unde cineva tocmai a dat drumul pentru câteva minute la apă clocotită. Asta e senzația. De asta ei stau mereu cu aerul condiționat la maximum. În casele lor, unde există aer condiționat, sau în mașini este extraordinar de frig. Am dormit în case în care aerul era dat pe 15 grade, iar ei se înveleau cu plapuma. Afară stăteau apoi la bustul gol. Diferența asta de temperatură este foarte solicitantă pentru organism”, a povestit Adda.

Artista mărturisește că și conversațiile pe care trebuie să le poarte pentru a găsi cazare sunt uneori epuizante. “Uneori căutăm cazare câte trei ore. La fiecare poartă la care ajungem trebuie să le spunem povestea noastră – de ce suntem aici, ce înseamnă Asia Express, cine suntem noi etc. După o zi întreagă de cursă, de misiuni, e foarte greu să stai încă 2-3 ore, să te rogi de oameni și să spui aceeași placă. Nu ne dorim decât un acoperiș și un pat unde să ne putem întinde”.

La jumătatea lunii octombrie, 9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine șI Taiwan. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigator Asia Express, cel mai dur reality show din România.