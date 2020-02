Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au câștigat amuleta și imunitatea la Asia Express- Drumul Comorilor

Cea de-a doua etapă din Filipine a show-ului Asia Express - Drumul Comorilor a început duminică seară cu formula inițială de 9 echipe. Cursa a pus în joc aceeași miză importantă, imunitatea, motiv pentru care concurenții au pornit într-o întrecere plină de adrenalină pentru a obține cel mai mare avantaj din acest concurs. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au fost cele care au câștigat atât amuleta de 1000 de Euro, cât și prima imunitate, de aceea se vor bucura pentru restul etapei de transport, cazare și mese asigurate: ”E foarte plăcut să știi că ai câștigat. Era aproape ireal, eram fericite, însă nu am mai putut să ne exteriorizăm”.

Duminică seară, Asia Express - Drumul Comorilor s-a clasat din nou ca lider de piață pe toate categoriile de public. Cel mai dur reality-show a ținut în fața televizoarelor aproape 1.750.000 de telespectatori la nivel național, în minutul de maximă audiență de la 20:21. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20:00 – 23:58, Asia Express a fost lider de piaţã la nivelul tututor categoriilor de public. Astfel, pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, Antena 1 a condus cu o medie de 8,6 puncte de rating și 24.3% cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 7,1 puncte de rating și 20,1 procente din cota de piață. Şi la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a condus topul audienţelor, întregistrând un rating mediu de 6,9 puncte şi 16.4% cota de piaţã, în vreme Pro TV înregistra atunci doar 5.8 puncte de rating şi 13,6 procente din cota de piaţã. Și la nivelul întregii țări, cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească a doua etapă din Filipine, astfel că emisiunea a fost lider de audiență cu o medie de 7 puncte de rating și 16.2 cota de piață, în vreme ce Kanal D se clasa pe poziţia secundã cu o medie de 6 puncte de rating și 13.9% cota de piață. Antena 1 a fost lider de audință și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00, pe publicul comercial.

Provocările serii de duminică au avut de-a face cu poporul filipinez și cultura sa. Concurenții s-au îmbrăcat în costume de sirenă, au reținut informații importante despre fenomenul sirenei Yesebel, și au trecut un test de memorie pentru a se califica la amuletă. Alina și Carmen, Lia și Maria, Adda și Cătălin au fost cei care au răspuns corect și s-au întrecut într-o cursă subacvatică ce s-a dovedit a fi dificilă pentru toți. În cele din urmă, Alina și Carmen au fost cele care au și câștigat primul avantaj al zilei, amuleta și suma de 1000 de Euro.

Ecuația cursei de aseară a fost complicată de câțiva factori, iar cazarea și autostopul obținut cu foarte multe insistențe au făcut parte dintre provocările serii. O ultimă probă au avut cuplurile de îndeplinit înainte de a ajunge la punctul final de control: să învețe jurământul drapelului în filipineză și să pornească spre Gina Pistol îmbrăcați în haine tradiționale. Odată ajunși, l-au recitat, însă și de data aceasta Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au fost cele care s-au descurcat cel mai bine și au obținut cel mai râvnit avantaj: imunitatea.

A doua etapă Asia Express - Drumul Comorilor continuă în această seară de la 20:00, pe Antena 1. Cursa de azi va trimite echipele în marea metropolă a țării, capital Manila, însă până acolo cuplurile vor avea de îndeplinit un alt set de misiuni: ”Nervii mei au sărit de cotele maxime. Îmi venea să iau chitara și să o arunc în el”, va spune Ștefania într-un moment tensionat.

Într-una din probele acestei seri, vedetele trebuie să găsească o frumusețe locală și să îi cânte o faimoasă serenadă filipineză. Dar pentru ca lucrurile să se complice, totul va trebui făcut ca la carte. Mai exact, localnicul va fi nevoit să stea la balcon și să asculte declarația pe note muzicale, în timp ce un judecător va aprecia momentul: ”M-am simțit ca un venețian care lua lumea cu forța. Ca un cântăreț ambulant care roagă lumea să îi devină fan”, e de părere Alex Velea. Dacă judecătorul nu le va da aprobarea, concurenții vor fi nevoiți să refacă momentul până când vor demonstra că merită să primească următorul plic: ”Starea mea de nervi a apărut încă de când am citit misiunea. Pentru că știam că nu voi putea învăța atât de repede linia melodică și textul”.

Cum va decurge misiunea pentru cele 8 echipe care pornesc diseară în cursă, dar și care va fi cel de-al doilea cuplu care va obține imunitatea etapei, telespectatorii Antena 1 vor afla diseară, de la 20:00, la Asia Express- Drumul Comorilor.