Alina Ceușan și Carmen Grebenișan despre Asia Express: “Tot ce se întâmplă aici e la un alt nivel”

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au lăsat lumea digitală și au plecat în aventura vieții lor în cel de-al treilea sezon Asia Express, show ce va începe la Antena 1 în primăvara anului viitor. Deși aveau lecțiile făcute și știau cam ce avea să le aștepte în această cursă, cele două blonde au avut un alt motiv de uimire: desfășurarea de forțe din spatele camerelor. “Mie mi-a plăcut încă de la început ideea de a participa la acest show, iar acum simțim adrenalina la cote maxime. Ne place foarte mult și e fix așa cum ne-am imaginat. Ce nu știam însă și ce voi nu puteți vedea în întregime este ce se întâmplă în spatele camerelor. E absolut incredibil câtă lume este implicată, cum există oameni care se ocupă de fiecare detaliu, cum reporterii și cameramanii sunt și ei în cursă cu noi. Cine a gândit toată treaba asta e clar foarte tare!”, au povestit cele două.

Planurile de acasă nu s-au potrivit întocmai cu realitatea din Asia Express nici pentru ele. “Înainte să plecăm ne-am făcut rucsacul, să vedem cât putem căra. Am ales ținutele, am redus cât am putut din produsele de beauty, totul părea calculat. Nu știu cum s-a întâmplat că odată ce am ajuns aici și am început cursa abia mai putem ridica rucsacul de jos, atât este de greu”, a povestit Carmen Grebenișan.

La jumătatea lunii octombrie, 9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine șI Taiwan. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigator Asia Express, cel mai dur reality show din România.