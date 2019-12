Alina Ceușan și Carmen Grebenișan – secrete de înfrumusețare din Asia Express

Când ești un influencer de succes, dar ai doar un 1 Euro pe zi, trebuie să găsești tot felul de soluții pentru a nu renunța la ritualurile de înfrumusețare. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan și-au păstrat trucurile de beauty și în călătoria lor pe Drumul Comorilor, în Asia Express și și-au folosit imaginația pentru a arăta cât mai bine. “Noi suntem blonde și avem mari probleme când umiditatea este foarte mare. La un moment dat eu păream un pop-corn explodat. În trusa de make-up nu avem foarte multe lucruri, adică nu avem tot ce ne-ar trebui, pentru că am încercat să punem strictul necesar, să nu avem un rucsac prea greu. Aici am învățat că de nevoie poți să fii super inventiv și atunci ne-am dat seama că putem să cerem ulei pe la casele la care ajungem. Inițial am crezut că toată lumea are ulei de cocos și asta o să fie super pentru noi. Nu a fost chiar așa. Prima oară am primit un ulei rânced. Nu știm din ce era, avea un miros foarte ciudat, dar am zis că o să încercăm și asta, aia e! L-am aplicat pe păr, ne-am culcat, iar a doua zi chiar s-a văzut diferența. La una dintre cazări o doamnă avea un ulei ceva mai bun pe care ni l-a pus într-o sticla de 0.5L. O purtăm cu noi peste tot și am descoperit că e bun nu numai pentru păr ci și pentru corp: gât, decolteu, genunghi, picioare, zone uscate. După o zi de cursă în Asia Express, să te dai seara cu niște ulei, de care o fi el, pe picioare e ceva magic”, a povestit Carmen. “Când ne-am făcut bagajul, am renunțaț la multe produse pe care noi le folosim în mod current pentru că nu e simplu să alergi săptămâni la rând cu casa în spate. În mintea noastră ne gândeam că o să găsim câte un avocado, câte un mango, fructe din care să ne facem niște măşti naturale. Nu a fost cazul, așa că ne-am descurcat cu ce am primit. Umblăm cu sticla de ulei după noi și de câte ori ajungem la o cazare îi rugăm să ne facă un refill”, a povestit Alina Ceușan.

La jumătatea lunii octombrie, 9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine șI Taiwan. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigator Asia Express, cel mai dur reality show din România.