Alina Eremia, Constantin Enceanu, Alina Pușcaș, Mihai Morar, Nicole Cherry și Vica Blochina s-au ascuns în spatele măștilor, la “Scena misterelor”

“Scena misterelor”, emisiunea prezentată de Dan Negru, alături de Romică Țociu, la Antena 1, a adus aseară în fața publicului șase măști spectaculoase, în spatele cărora s-au ascuns celebrități, precum Alina Eremia, Constantin Enceanu, Alina Pușcaș, Mihai Morar, Nicole Cherry și Vica Blochina. Cele zece vedete din platou, Anda Adam, Rona Hartner, nea Mărin Barbu, Dorian Popa și Andrei Duban, care s-au aflat în echipa Starurilor, și Cristina Cioran, Diana Munteanu, Irinel Columbeanu, Pepe și Cosmin Seleși, care au făcut parte din echipa Galacticilor, au avut misiunea să ghicească cine se află în spatele personajelor care au urcat pe scenă.

Deghizată într-o frumoasă dansatoare de samba, Vica Blochina a urcat pe scenă într-un decor care a amintit de Carnavalul de la Rio. Fosta dansatoare profesionistă a fost recunoscută de ambele tabere, în ciuda machiajului care i-a ascuns mare parte din trăsături. “A venit de atâtea ori la mine în emisiune și mi-a mâncat viața, încât nu pot să nu-mi dau seama cine este”, a spus nea Mărin Barbu.

Cu ajutorul indiciilor pe care au reușit să le obțină de la Dan Negru, cei din echipa Galacticilor și-au dat seama cine a stat în spatele măștii Wolverine: realizatorul de radio și televiziune Mihai Morar. În timpul momentului său, susținut alături de actorii Ana Maria Donosă și Eugen Cristea, Wolverine a avut parte și de un mic accident: și-a rupt o gheară.

Ambele tabere au fost inspirate în privința Lampagiului din filmul “Mary Poppins” care, pe “Scena misterelor”, a interpretat în maniera proprie celebrul cântec “Supercalifragilisticexpialidocious” din încântătorul film fantastic muzical american. Atât Galacticii, cât și Starurile s-au prins destul de repede că în spatele personajului s-a aflat Nicole Cherry. Nimeni însă nu a bănuit că simpaticul Pinguin, care a jucat rolul unui recepționer, alături de “turistul” Vasile Calofir, o ascunde în spatele costumului pe... Alina Pușcaș, prezentatoarea show-ului “Te cunosc de undeva!” și interpreta rolului Silvia Lăzărescu, din serialul “Fructul oprit”.

În aceeași ediție “Scena misterelor”, pentru prima dată o vedetă a fost “decapitată” într-un studio de televiziune. Numărul de magie, executat de magicianul Lorenzo, l-a avut ca protagonist pe cunoscutul interpret Constantin Enceanu, cel care s-a ascuns în spatele sultanului Baiazid. “Nu pot să dezvălui trucul. E secret profesional. Întrebați-l pe magician. Eu pot să vă spun doar că n-am simțit nimic”, le-a zis Constantin Enceanu vedetelor din platou, la demascare. “Mie mi-a fost frică să nu îți pună în loc capul lui Mâțu (n.n. interpretul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian)”, i-a mărturisit Romică Țociu.

Ultima mască a serii, și poate cea mai spectaculoasă, a fost a Omului-amfibie din filmul “Shape of Water” care a ascuns-o pe Alina Eremia. “O mască incredibilă!”, s-au minunat vedetele din cele două tabere. Partener de mască a fost reporterul tv Mirela Voicu.

“Nu am găsit masca în America și atunci am creat-o eu. Timp de două luni am lucrat la ea. A trebuit să o sculptez, să o construiesc, să o pictez. Abia aseară am reușit să-i fac urechile”, a explicat Andreea Rădulescu , make-up artistul care coordonează echipa de machiaje speciale a show-ului.

Cum Galacticii au ghicit cele mai multe vedete, aceștia au fost declarați câștigătorii serii. Premiul de 1.000 de euro obținut de ei a fost donat unei cauze umanitare.

Cine sunt următoarele șase celebrități care au acceptat să se ascundă în spatele măștilor, telespectatorii Antenei 1 vor descoperi joia viitoare, de la ora 20.00, într-o nouă ediție “Scena misterelor”, prezentată de Dan Negru, alături de Romică Țociu.