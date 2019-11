Angela Similea, Raj Kapoor, Katty Perry, Lady Gaga și Ștefan Bănică urcă pe scena show-ului Te cunosc de undeva!

Sâmbătă, 30 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, se poartă transformările. Cei 12 concurenți ai actualului sezon „Te cunosc de undeva!” s-au epilat și pensat, și-au pus peruci, chelii și barbă falsă, pantofi cu tocuri înalte, fuste scurte și ciorapi fini, lentile de contact și unghii false ca să intre în pielea personajelor pe care le vor puncta jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan în cea de-a 13-a ediție a transformărilor.

Așadar, sâmbăta aceasta, pe scena show-ului prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, lui Alex Anghel i se va îndeplini dorința de a o imita pe sora sa, Monica Anghel, partenera sa de joc în actualul sezon al transformărilor. La rândul ei, Monica Anghel îi va da fratelui ei replica muzicală, transformată în bunul său prieten, Ștefan Bănică. Cum vor aprecia jurații rolurile fraților Anghel din această ediție, telespectatorii vor vedea în seara de Sf. Andrei.

Fără balet, recuzită și fără alte artificii de scenă, Bella Santiago va încerca să impresioneze juriul cu o melodie foarte cunoscută din repertoriul artistei americane Etta James, Diana Matei se va bucura în această ediție de regalitatea, talentul și succesul celebrei interprete Angela Similea, Sorana Mohamad o va imita pe Katty Perry, cu unul dintre cele mai recente hituri, în timp ce Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu vor fi în această seară un el și o ea dintr-un celebru film bollywoodian al anilor ’60, transformați în Raj Kapoor și Nargis.

Grigore Gherman va cânta muzică lăutărească precum Cornelia Catanga, acompaniat de taraful Silvian Voicu, Ada și Cornel Palade vor interpreta “The Lady is a Tramp”, o celebră piesă din anii ’40, transformați în Lady Gaga și Tony Bennett, pe când Cezar Ouatu și Șerban Copoț ne vor cânta “The old town road”, un mega-succes al acestui an al artiștilor Lil Nas X și Billy Ray Cyrus.

Momentul special al ediției îi va aparține Barbarei Isasi, câștigătoarea celui de-al 13-lea sezon al show-ului, care se va mai transforma o dată în Christina Aguilera, pe scena de la Te cunosc de undeva! Furnix Team, baletul condus de Furnica, va susține ca de fiecare dată momentele coregrafice ale galei.

Care va fi cea mai bună transformare a serii, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 30 noiembrie, de la ora 20:00, într-o nouă ediție a show-ului Te cunosc de undeva!.