Bella Santiago, Diana Matei, Cezar Ouatu & Șerban Copoț si Alex & Monica Anghel se luptă pentru trofeul Te cunosc de undeva!

Show-ul Te cunosc de undeva! a pregătit pentru seara de 14 decembrie o finală de... gheață a celui de-al 14-lea sezon al transformărilor. Sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1, se va alege cel mai bun dintre cei opt competitori ai show-ului prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.

Cei patru finaliști - Bella Santiago, Diana Matei, duetul Cezar Ouatu si Serban Copot si duetul Alex si Monica Anghel - vor fi jurizați nu doar de Ozana Barabancea (voce), Andreea Bălan (coregrafie), Cristi Iacob (actorie) și Aurelian Temișan (all the show), ci și de colegii nefinaliști: Sorana Darclee Mohamad, Grigore Gherman, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu și Ada și Cornel Palade, într-un show care nu trebuie ratat.

Însă toți concurenții vor cânta în cea mai importantă gală a acestui sezon. Finaliștii vor fi protagoniștii unor fragmente din musicaluri celebre de Crăciun, iar nefinaliștii vor interpreta cântece de sezon. Momentele coregrafice ale serii vor fi susținute, ca de obicei, de Furnix Team, baletul condus de Furnica. La finalul unei seri spectaculoase, telespectatorii Antenei 1 vor afla cine este regele transformărilor. Câștigătorul trofeului în valoare de 15.000 de euro va dona banii unui caz umanitar susținut de Fundația Mereu Aproape.

Așadar, în marea finală Te cunosc de undeva!, concurenții rămași în joc vor prezenta câte un fragment dintr-un musical celebru de Crăciun. Diana Matei îi va invita pe toți într-un palat de iarnă rusesc, acolo unde o prințesă retrăiește strălucirea și gloria familiei sale pierdute, și se va transforma în rusoaica Anastasia.

Bella Santiago va deveni unul dintre personajele negative ale celebrului musical O poveste de Crăciun și va fi un fel de Grinch feminin, mai precis Miss Shields, învățătoarea băiețelului Ralphie din musicalul amintit.

Frații Alex si Monica Anghel le fac tuturor o invitație la balul de încoronare al Elsei din Regatul de gheață, acolo unde sora reginei, frumoasa Anna, îl întâlnește pe prințul Hans și cântă împreună Love is an open door.

Ultimul musical ales de ruletă pentru finala acestui sezon spune povestea unui om care a crescut la Polul Nord. Din cauza faptului că nu se putea adapta în lumea spiridușilor lui Mos Crăciun, acesta este trimis la New York, printre semenii săi. Cezar și Șerban vor cânta un fragment din acest musical, transformați în prietenii cei mai buni ai Moșului – doi Elfi simpatici, talentați și puși pe șotii.

Cine va fi marele câștigător al transformărilor din acest sezon, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 14 decembrie, de la ora 20:00, în marea finală Te cunosc de undeva!.