Chefii Bontea și Scărlătescu, egalitate în clasamentul amuletelor

Lupta amuletelor din sezonul 7 a luat sfârșit aseară, când chef Sorin Bontea a reușit să-și adjudece ultimul avantaj și astfel, să îl egaleze pe chef Cătălin Scărlătescu în clasament. Ediția de marți Chefi la cuțite a fost din nou prima alegere a celor de acasă, iar minutul de maximă audiență de la 20:50 a strâns în fața ecranelor, la nivel național, aproape 2.200.000 de telespectatori.

În intervalul orar 19.59-23.37, cei mai iubiți chefi au fost prima alegere a românilor, cu o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 8,6 puncte de rating și 26,8% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Pro Tv cu 7,3 puncte de rating și 22,7 % cota de piață. La orașe emisiunea de la Antena 1 a condus cu 7,6 puncte de rating și 19,2 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 6,2 puncte de rating și 15,5 procente din cota de piață. Iar la nivelul întregii populații a țării Chefi la cuțite a fost lider cu o medie de 7,5 puncte de rating și 18,4 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 7,3 puncte de rating și 18% cota de piață.

Clasamentul final indică faptul că chefii Bontea și Scărlătescu se află în pe primul loc pe tabelă cu câte șapte amulete adjudecate, fiind urmați de chef Dumitrescu, jurat ce are doar două amulete.

Așa se face că în battle-urile sezonului 7, Sorin Bontea va avea posibilitatea de a-i oferi unui concurent imunitate la duel, de a bloca un ingredient principal echipelor adverse, de a-i bloca pe colegii săi de jurizare printr-un ”freeze” de 15 minute, de a le oferi bucătarilor săi posibilitatea să gătească 15 minute în plus, ocazia de a-l avea alături în cel de-al patrulea battle pe chef Iosif Ștefănescu, ce poate participa activ la proba de gătit și posibilitatea de a salva de la eliminare un concurent din echipa sa, înlocuindu-l cu un altul. Cătălin Scărlătescu va putea să anuleze orice altă amuletă folosită împotriva sa, va putea să folosească, de două ori, un ”freeze” de zece minute unei echipe adverse, chiar în timpul sesiunii de gătit, să schimbe un concurent din echipa sa, cu unul din echipele adverse, să gătească și să deguste pe tot parcursul unei probe și să blocheze câte un ingredient principal echipelor adverse. Florin Dumitrescu şi-a adjudecat amuleta ce îi va oferi posibilitatea de a gusta și a-și folosi mâinile pe tot parcursul unui battle, dar și avantajul de a anula orice altă amuletă folosită împotriva sa.

Cel mai iubit show culinar continuă și săptămâna viitoare la Antena 1, cu o nouă etapă ce va tria numărul celor care își doresc să ajungă în bucătăria Chefi la cuțite: luni și marți, de la 20:00.