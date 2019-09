Cheloo, dezamăgit la iUmor: “Am fost rezervă pentru Bendeac și nu s-a întâmplat nimic!”

Un număr de BDSM, în care concurenta va încerca să arate cum se domină un bărbat, va stârni păreri contradictorii între cei trei jurați mâine, de la ora 20:00, la Antena 1. Kennya practică BDSM-ul de 10 ani și este hotărâtă să transmită un mesaj pe scena iUmor: femeia este puternică și a fost creată pentru a fi divinizată.

Cheloo va fi cel luat pe scenă pentru a fi supus puterilor femeii, lucru la care nimeni nu s-ar aștepta, dar pe care chiar el îl va explica: “Am fost rezervă pentru Bendeac, am luat asupra mea un număr care, culmea, se îndreapta spre el! Dar mereu lumea spune Cheloo e rău, el nu participă, dar azi nu! Am zis < >. Dar nu s-a întâmplat nimic, doar am stat pe scaun. O dată vreau să particip și eu și nu se întâmplă nimic. Este umilitor!”. Întregul moment va putea fi urmãrit mâine searã, de la 20:00, la Antena 1, în cel mai nou episod iUmor.

Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar cei care obţin minimum două voturi favorabile, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.