Cheloo, fascinat de numărul unui concurent venit tocmai din America la iUmor: “Aș vrea să meargă cu mine la Trezorerie!”

Disearã, de la ora 20:00, la Antena 1, telespectatorii vor putea urmări ultima ediție de audiții din sezonul 7, în cadrul căreia vor putea să își voteze concurentul preferat şi sã îl trimitã direct în marea finalã. Pe 29 noiembrie, la iUmor, românii vor putea urmări o ediție specială cu momente în care mai multe vedete, printre care Maia Morgenstern, Dan Bittman, Gina Pistol și mulți alții, vor urca pe scenă și îi vor ironiza fără rețineri pe cei trei jurați, dar și pe prezentatorii show-ului.

Diseară, jurații vor avea parte de o surpriză când în fața lor va veni Canhead, concurentul sosit tocmai din America, cel care a intrat în Guinness World Records pentru că a reușit să își lipească cele mai multe doze, folosindu-şi doar pielea. Cum își poate controla el pielea, mai reușesc doar 3 oameni în toată lumea! La vârsta de 7 ani a descoperit că pielea lui este diferită pentru că jucăriile i se lipeau de mâini.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac au rămas impresionați de abilitatea pe care Canhead o are, de cum își poate controla pielea și cum oricând poate să își lipească obiecte de piele. Cheloo a fost cel care a explicat că numărul poate nu este înțeles de cei de acasă, dar cu siguranță este unul “fascinant”: “Aș vrea să meargă cu mine la Trezorerie! Mi se pare fascinant că un om are această abilitate de a-și lipi obiecte de corp, pe care nu poți să le smulgi. Pentru mine a fost ceva distractiv, știți că eu refuz de obicei să răspund invitațiilor concurenților de a merge pe scenă, dar acum am zis << de ce nu?!>>. Lumea poate se întreabă ce e asta, dar probabil că poți aprecia acest număr doar în momentul în care participi fizic, când tragi de obiecte”.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al șaptelea sezon ”iUmor”, în fiecare vineri, de la ora 20:00, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!