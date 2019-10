Cheloo, impresionat de momentul unei concurente din America “Credeți-mă că nu este simplu ce a făcut ea!”

Miss Vegas este concurenta venită tocmai din America pentru a-i cuceri pe jurații de la iUmor la fel cum a reușit și cu cei din America, de la un show de talente. Aceasta a început acum 10 ani să exerseze dansul la bară, asta deși greutatea ei nu este cea pe care lumea și-o imaginează. Pentru că reușește de fiecare dată să strângă ropote de aplauze, Miss Vegas vrea să obțină același lucru și de la Delia, Mihai Bendeac și Cheloo.

Surprinzător sau nu, Cheloo a fost cel care a apreciat cel mai mult numărul pregătit de Miss Vegas: “Când am văzut bara de striptease, m-am uitat către maestrul Bendeac și i-am spus < Suntem răsplătiți, aceasta este o binecuvântare artistică! >. Credeți-mă că nu este simplu ce a făcut ea, eu am încercat să mă cațăr pe un lanț și nu am putut!”. Întregul moment va putea fi urmãrit în aceastã searã, de la 20:00, la Antena 1, în cel mai nou episod iUmor.

Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar cei care obţin minimum două voturi favorabile, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.