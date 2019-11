Cher, Willy William, Taylor Swift, Niculina Stoican și Constantin Enceanu urcă pe scena de la Te cunosc de undeva!

Cu perucile pieptănate și vocile încălzite vor intra în scenă concurenții de la Te cunosc de undeva! sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, într-o nouă ediție a show-ului transformărilor.

Cea de-a noua gală a emisiunii prezentate de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizate de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan se va deschide cu un moment special a cãrui protagonistă va fi actrița Adriana Trandafir. Fosta concurentă a show-ului Te cunosc de undeva! va urca din nou pe scenă cu una dintre cele mai bune transformări ale sale: soprana Mariana Nicolesco.

În ediția de sâmbăta aceasta, frații Alex și Monica Anghel vor cânta pentru prima dată împreună muzică populară acompaniați de un taraf. Ei se vor transforma în Niculina Stoican și Constantin Enceanu și, îmbrăcați în costumele puse la dispoziție de cunoscuții artiști de muzică populară, vor interpreta cântecul “Ibovnica”, alături de taraful Silvian Voicu.

Ada și Cornel Palade îi vor imita pe Cher și fostul ei soț, Sonny, din ultima lor apariție împreună, Grigore Gherman va fi cel mai frumos și popular grec al momentului, Nikos Vertis, în timp ce Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se vor transforma pentru prima dată în acest sezon în același personaj, franco-jamaicanul Willy William.

Diana Matei a fost provocată de ruleta personajelor să o imite pe buna sa colegă din acest sezon, Monica Anghel, și va cânta “Chibori”, acompaniată de taraful Cleante, condus de soțul său, iar Bella Santiago va urca pe scenă în travesti, pentru a cânta “Take me to the church” a irlandezului Hozier.

Șerban Copoț va îmbrăca din nou o rochiță scurtă, ca să fie Taylor Swift, în timp ce colegul său de echipă, Cezar Ouatu, va fi Brendon Urie. La rândul ei, Sorana Mohamad va cânta “Bailando”, un mare hit de discotecă al anilor 2000, transformată în solista trupei Paradisio.

Momentele coregrafice sunt susținute, ca în fiecare ediție, de altfel, de Furnix Team, baletul condus de Furnica.

Cine va realiza cea mai bună transformare a acestei ediții, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 20:00, în cea de-a noua ediție Te cunosc de undeva! a actualului sezon.