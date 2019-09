Dan Badea, invitat special în cea de-a doua ediție iUmor: “O să fie ceva ce n-ați mai văzut!”

Dan Badea este un nume deja celebru pe scena stand-up-ului din România, iar vineri seară va renunța pentru câteva momente la rolul de prezentator iUmor pentru a oferi atât juraților, cât și telespectatorilor, un număr special și plin de umor.

Mihai Bendeac va recunoaște că are o slăbiciune pentru stand-up-ul făcut de colegul său de platou, Dan Badea și de fiecare dată se bucură la maximum de umorul său: “O să zică lumea că iau jumătate din banii pe care îi câștigă Badea din spectacolele lui, dar eu am o sensibilitate când vine vorba de momentele lui. Este absolut amuzant!”.

Aprecierile nu vin doar din partea colegilor săi, cele mai multe fiind din partea publicului care a umplut nu doar o data Sala Palatului pentru a se bucura de umorul lui Dan Badea. În acest an, prezentatorul vrea să ofere publicului său ceva nemaivăzut pe scena de stand-up din România pe 29 noiembrie, la Sala Palatului: “Nu vreau sa par lipsit de modestie, dar 2 ani la rând când am făcut Sala Palatului am simțit că 25 de minute rezervate mie nu mi-au ajuns. E un sentiment atât de frumos să ai un spectacol cu un public de 4000 de oameni. Anul acesta vreau să îmi îndeplinesc un vis, să stau măcar o oră pentru că am foarte multe de spus și știu că sunt oameni care își doresc să se bucure de acest show. O să fie ceva ce n-ați mai văzut, știu că sună clișeu, dar într-adevăr pe scena de stand-up de până acum nu s-a mai văzut așa ceva!”.

