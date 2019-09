Dan Bittman, pe scena iUmor: „Mă gândeam că urmează să mă văd cu niște prieteni”

Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea parte de o surpriză de proporții în cel de-al șaptelea sezon iUmor, care va avea premiera vineri, 13 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, când mai multe vedete vor urca pe scenă și îi vor ironiza fără rețineri.

Maia Morgenstern, Cosmin Seleși, Dan Bittman, Alina Eremia, sora Deliei și fratele lui Mihai Bendeac sunt doar câțiva dintre invitații speciali care vor urca pe scena iUmor și nu vor avea nicio reținere în a face glume pe seama celor trei jurați, dar și a prezentatorilor show-ului.

Cu peste 30 de ani în industria muzicală, Dan Bittman recunoaște că a fost un alt sentiment pe scena iUmor decât pe scena cu care el era obișnuit. “Sunt obișnuit să fiu pe scenă, dar pe scena de la iUmor a fost diferit pentru că mă gândeam că urmează să mă văd cu niște prieteni să îi <<ard>> și nu știam cum vor reacționa la ceea ce urma să spun despre ei. Sper să nu se fi supărat. Am intrat pe scenă mai cumințel, mai sceptic pentru că nu știam cum vor reacționa și am stat puțin să văd cum mă primesc. Mă bucur că am fost pe scena iUmor, mai ales pentru că nu mă mai văzusem de mult cu ei. Cheloo s-a bucurat foarte mult să mă vadă, și eu la fel!”, a declarat Dan Bittman.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al șaptelea sezon ”iUmor”, care va avea premiera pe vineri, 13 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!