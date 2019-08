Daniel Nuță și-a cumpărat motor pentru rolul sãu din Sacrificiul

Unul dintre actorii celui mai nou proiect produs de Ruxandra Ion şi difuzat de Antena 1, Sacrificiul, ce va avea marea premierã miercuri, 11 septembrie, respectiv joi, 12 septembrie, de la ora 20:00, Daniel Nuţã, şi-a cumpãrat motor special pentru rolul sãu din serial. Actorul are permis de motor încă de la 19 ani, iar singurul lucru care l-a împiedicat să conducă a fost faptul că nu avea un motor al lui.

“Robert Câmpeanu este un medic cardiolog, workaholic, familist convins și un “rebel cu cauză”, aș spune eu în comparație cu James Dean în rolul lui Jim Stark. În timpul repetițiilor am venit şi cu cu nişte propuneri, una dintre ele fiind ca Robert să conducă un motor”, a declarat Daniel Nuţã.

Ce l-a determinat pe Daniel să își cumpere un motor a fost chiar personajul pe care îl interpretează în serialul Sacrificiul: “Am permis de la 19 ani, dar nu conduceam pentru că nu aveam un motor. Iubeam motoarele Triumph de mult timp. Odată cu ideea că Robert conduce, am luat decizia să merg să îmi cumpăr unul. Puteam să cer producției să îmi facă rost de unul de fiecare dată când era nevoie de el pe platou, dar am preferat să îl am pe al meu pentru că vreau să îmi perfecționez stilul de a conduce. Plus că este un ,,drog”, odată ce te-ai urcat pe el, nu îl mai poți lăsa. De când a început vara, nu știu dacă am mai folosit mașina mai mult de câteva zile. Nu știu ce voi face la toamnă sau la iarnă când nu voi mai putea conduce din cauza condițiilor meteo. Și abia aștept să-mi cumpăr și un alt model. Tot Triumph”, a mai completat Daniel.

Pe Daniel telespectatorii îl vor putea descoperi în această toamnă în Sacrificiul, noul proiect pe care Ruxandra Ion îl produce pentru Antena 1. Serialul este o saga de familie cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.