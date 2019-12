De Crăciun, Antena 1 a pregătit zile de magie pentru toată familia

ilele speciale sunt sãrbãtorite cu programe speciale, astfel cã de Crăciun, Antena 1 a pregătit o mulțime de surprize pentru întreaga familie. Cea mai mare familie de vedete va fi alãturi de telespectatori în prag de sãrbãtoare, pentru cã la Antena 1 ai mereu ceva nou. Ediţii de sãrbãtoare ale celor mai îndrãgite emisiuni zilnice, premiere ale unor filme ce surprind magia sãrbãtorii, precum şi ediţii speciale ale Observatorului, toate se vor regãsi în programul special de Crãciun de la Antena 1.

Astfel, pe 21 decembrie, de la ora 20.00, Antena 1 va difuza ”Frozen – Regatul de gheață”. Filmul de animaţie, despre care s-a spus că este unul dintre cele mai bune din istoria studiourilor Disney, a fost lansat în 2013, sub regia lui Chris Buck şi Jennifer Lee. Pelicula a avut doar în primul an de la lansare încasări de peste un miliard de dolari și a luat două premii Oscar pentru cel mai bun film de animație și cel mai bun cântec. Anna și Kristoff, un alpinist plin de îndrăzneală, pleacă într-o călătorie prin regatul de gheață pentru a o găsi pe Crăiasa Zăpezii și pentru a salva regatul de la un destin înfiorător. Călătoria le va scoate în cale troli, un amuzant om de zăpadă pe nume Olaf, ființe magice, dar și o mulțime de pericole.

Tot sâmbãtã, de la 22:00, Antena 1 va difuza în premierã producţia Disney de aventurã „Alice în Ţara Oglinzilor” ( SUA 2016), în care protagonista, interpretată de Mia Wasikowska, se reîntoarce în lumea din Underland cu gândul să-l salveze pe Pălărierul Nebun. Producţia cu efecte speciale impresionante i-a strâns la un loc pe actorii: Johnny Deep, Anne Hathaway, Michael Sheen şi Sasha Baron Cohen.

Crăciunul se petrece în familie, motiv pentru care gașca de la „Neatza cu Răzvan și Dani” va sărbători zilele speciale în platoul ce le-a devenit ca o a doua casă, încă de la prima oră a dimineții, alături de telespectatori. Din 23 în 26 decembrie, de la 8:00, pe Antena 1, patru ediții de sărbătoare vor deschide magia sărbătorilor de iarnă, urmând ca pe 27, 28, dar și 30 și 31 decembrie, telespectatorii să urmărească cele mai bune momente din platoul ”Neatza”, în patru ediții speciale Best Of.

Anul acesta, platoul matinalilor va contura două ipostaze de a petrece sărbătorile de iarnă: ”Pentru că nu ne-am decis dacă este la modă să petreci Crăciunul tradițional românește, cu porc, șorici și salată boeuf, am împărțit platoul în două – o parte cu soare, plajă și un Moș Crăciun mai excentric și cealaltă tradițională, așa cum am văzut în copilărie. Pot să vă spun doar că Dani este Moș Crăciun anul acesta, unul mai cu stil”, a declarat Răzvan Simion. Și invitații se pare că vor fi împărţiți în două tabere – cei care preferă Crăciunul tradițional și cei care preferă să petreacă sărbătorile de iarnă la soare. Ca de obicei, matinalilor le vor trece pragul invitați care se vor alătura în jocurile pe care le-au pregătit împreună cu echipa ”Neatza”. Ana Baniciu și Raluka, Mandinga, Elena Gheorghe, Celia, Claudia Pavel sau Provincialii sunt doar câteva nume din cei ce vor fi prezenţi în platou în prima și a doua zi de Crăciun. Materiale speciale, live-uri, interviuri în exclusivitate realizate de echipa Neatza îi vor pune în lumina reflectoarelor pe Helmuth Duckadam, Diana Enciu și Alina Tănasă, dar și mulți alții, iar vedetele vor împărtăși cu telespectatorii care sunt cele mai frumoase amintiri de Crăciun și cum petrec sărbătorile de iarnă.

Ca de obicei, Vlăduț se va asigura că în platoul ”Neatza” se vor regãsi cele mai delicioase rețete tradiționale, special pregătite pentru cei ai casei, dar și pentru musafiri și va încânta papilele gustative ale celor prezenți în platou cu cele mai diverse preparate.



Atmosfera de poveste va continua de la 23.45, când Antena 1 va difuza în exclusivitate concertulul extraordinar de Crăciun al lui Ștefan Bănicã „18 ani”! Muzică live, decoruri de poveste, lumini spectaculoase, ecrane uriașe, efecte speciale, invitați-surpriză, zeci de dansuri și interpretări impresionante se vor putea regãsi într-una dintre cele mai complexe producții muzicale din România! În Ajun, Antena 1 își invită telespectatorii să creadă din nou în povești și să intre în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă alături de unul din cele mai îndrăgite filme Disney. De la ora 20.00, Antena 1 va difuza filmul ”Beauty and the Beast”- ”Frumoasa și bestia”, care a fost lansat în anul 1991, în regia lui Kirk Wise și Gary Trousdale, avându-i ca protagoniști pe Robby Benson și Paige O'Hara. Pelicula a fost un succes, fiind premiată cu trei Oscaruri și patru Globuri de Aur. Frumoasa este o fată nemulțumită de viața dintr-un orășel provincial al Franței, care încearcă să respingă dovezile de afecțiune ale îngâmfatului Gaston. Bestia este un prinț tranformat într-un animal fioros printr-o vrajă pentru că nu putea să iubescă. Destinele celor doi se întâlnesc. Pentru a rupe vraja, Bestia trebuie să-i câștige dragostea frumoasei fete, altfel riscă să rămână așa pentru totdeauna. Imediat dupã, de la 21:45, pe Antena 1 continuã comedia “Cine este Moş Crãciun?”.

Distracţie cât cuprinde, de sãrbãtori, şi la „Acces Direct”! Pe 25 decembrie, de la ora 17.00, emisiunea prezentată de Mirela Vaida le-a pregătit telespectatorilor, în exclusivitate, cele mai tari reprize de umor cu Vasile Muraru şi Valentina Fătu, căci celebrii actori de comedie vor veni cu noi momente care vor stârni hohote de râs şi vor aduce veselia în casele românilor, în zi de mare sărbătoare. Muzica şi voia bună vor fi asigurate de îndrăgiții interpreți Maria Dragomiroiu, Carmen Şerban, Ionuţ Galani şi Gipsy Casual.

Seara, de la 20.00, telespectatorii vor trãi clipe de magie alãturi de „Cenuşãreasa”, filmul Disney lansat în 2015, care-i are ca protagoniști pe Cate Blanchett, Richard Madden, Lily James şi care a fost nominalizat atât la Oscar, cât și la premiile Bafta. Când tatăl ei moare, frumoasa Ella are parte numai de necazuri din partea mamei ei vitrege. Transformată în slujnică și cu numele schimbat în Cenușăreasa, fata ar putea ușor să-și piardă speranța, dar ține la sfatul primit de la mama ei pe patul de moarte: "fii bună și ai curaj". Viața Cenușăresei se schimbă o dată pentru totdeauna când în pădure dă peste un străin chipeș, despre care habar nu are că este chiar prințul regatului. De la 22.00, Antena 1 va difuza în premierã drama romanticã „Îndrãgostiţi pentru totdeauna” ( SUA 2014),

Distracţia continuã şi în a doua zi de Crãciun când Mirela Vaida îşi întâmpinã telespectatorii cu o nouã ediţie de sãrbãtoare a emisiunii Acces Direct, începând cu ora 17:00 şi îi invitã sã petreacã în familie Crãciunul. Tot în familie vor veni şi invitaţii ei: Aurora şi Sãndel Mihai, Nicoleta Voicu şi soţul ei, Alin Bagiu, Irina Loghin şi fiica Irinuca, trupa Andre şi Cornelia şi Lupu Rednic, Florin Vasilicã şi fiul sãu, Marian Cozma şi fratele sãu, Gelu Voicu şi bãieţii lui, Diana Matei împreunã cu Marian şi fiul lor şi Minodora cu familia ei, iar voia bunã nu se va lãsa aşteptatã.

Seara, de la 20:00, telespectatorii vor putea urmãri premiera “Tata în rãzboi cu… tata 2” (SUA 2017), în continuarea filmului din 2015, când tatăl și tatăl vitreg, Dusty (Mark Wahlberg) și Brad (Will Ferrell), își unesc forțele pentru a le oferi copiilor Crăciunul perfect. Noul lor parteneriat este pus la încercare atunci când își fac apariția tatăl lui Dusty, un macho demodat (Mel Gibson), și tatăl lui Brad, un bărbat sensibil și exagerat de afectuos (John Lithgow). Cei doi ajung la timp pentru a le da peste cap vacanța și pentru a o transforma într-un haos complet. De la 22:00, în a doua zi de Crãciun, telespectatorii se vor putea bucura de o poveste fãrã vârstã – „Cronicile din Narnia”.