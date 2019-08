Decizie neașteptată a ultimului câștigător Chefi la cuțite: ”Premiul a fost al echipei”

Mihai Munteanu, ultimul câștigător Chefi la cuțite a surprins cu decizia sa de a împărți premiul de 30.000 de Euro cu echipa sa, alături de care a luptat în finala ultimului sezon al celui mai iubit show culinar: ”Premiul a fost al echipei, așa este firesc”, mărturisește acesta.

Experiența Chefi la cuțite unește bucătarii pasionați, iar Munti declară că rețeta perfectă spre marele premiu al show-ului este încrederea în forțele proprii și spiritul de echipă. Câștigătorul lui chef Sorin Bontea nu se sfiește să recunoască faptul că în spatele unei victorii culinare există, de cele mai multe ori, o muncă în echipă fără cusur: ”Este foarte important să fii tu, să nu joci niciun rol. La finalul show-ului, realizezi că adevăratul câștig stă în echipă, nu în premiul de 30.000 de Euro. Și acum țin legătura cu foștii mei colegi, ne scriem, ne sfătuim, ieșim împreună”. Mihai Munteanu este, astfel, primul concurent care în urma emisiunii a decis să împartă o parte din premiul cel mare cu colegii ce l-au ajutat să câștige finala.

Tot din premiul câștigat, bucătarul a luat o decizie care i-a schimbat viața radical, apelând la o operație de gastric sleeve, în urma căreia a pierdut deja 45 de kilograme: ”Mă simt extraordinar. Mai am de slăbit, însă totul se întâmplă treptat”.

În prezent, Munti a preluat bucătăria a două restaurante cu specific italienesc din București, acolo unde este chef executiv. Mai mult, câștigătorul Chefi la cuțite a creat un meniu semnătură desprins din conceptul de comfort food: ”Gătim mâncare pentru suflet, din suflet. Acest stil de preparate au succes la nivel mondial și sunt, în sine, rețete clasice, cu gust, preparate cu ingrediente proaspete, de calitate”.

Din toamnă, chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu vor începe căutarea celui de-al șaptelea câștigător al celui mai iubit show culinar. Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu un nou sezon, ce va înteți competiția gustului atât între jurați, cât și între bucătarii aspiranți la marele titlu și la premiul de 30.000 de Euro.