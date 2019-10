Delia, impresionată de mesajul transmis de Sethward the Walrus: “Nu ați înțeles scopul venirii lui aici!”

După Sethward the Snake și Sethward the Chicken, a venit rândul lui Sethward the Walrus să facă un show de neimaginat: “I’m back, baby!”. După ce în sezonul şase a venit deghizat în șarpe și l-a înghițit pe Șerban Copoț, Sethward s-a întors în sezonul 7 pe scena de la iUmor îmbrăcat în morsă, lucru ce l-a făcut pe Cheloo să plece de la masa juriului imediat ce acesta și-a făcut apariția.

Nu același lucru s-a întâmplat și cu Delia și Mihai Bendeac! Cei doi jurați au fost impresionați de momentul pregătit de Sethward, iar Delia a fost cea care și-a dat seama de mesajul pe care acesta vrea să l transmiă: “Nu ați înțeles scopul venirii lui aici! Vrea să transmită un mesaj despre chinul animalelor la circ. Îmi vine să plâng! Acest om luptă pentru viața animalelor”.

Mihai Bendeac a mers mai departe în analiza numărului lui Sethward și consideră că numărul nu a fost deloc comic: “A fost un moment dramatic, e cumva drama entertainerului. Comedia poate fi cea mai puternică formă de tragedie”.

