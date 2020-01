Din 13 ianuarie, „Femeie în înfruntarea destinului”, sezonul trei, în exclusivitate la Happy Channel

Lansat în toamna trecutã în Turcia, cel de-al treilea sezon al serialului ”Femeie în înfruntarea destinului” (”Kadin”/”Woman”) va putea fi urmãrit şi în România, în premierã şi în exclusivitate la Happy Channel. Astfel, din 13 ianuarie, în fiecare luni şi marţi, de la ora 20:00, telespectatorii vor putea urmãri povestea emoţionantã a lui Bahar şi a familiei sale.

Încã de la lansarea primului sezon, în 2017, serialul turcesc a adunat numeroase premii în palmares: în 2019, premiul pentru ”Cel mai bun serial tv” la gala „Kemal Sunal Culture and Art Award”, iar în 2017, la Tokyo Drama Awards, serialul a primit mai multe premii, printre care: ”Special Award”, „Best Actress” (pentru Özge Özpirinçci) și ” Best Child Actor” (pentru cei doi copii din serial: Kübra Süzgün and Ali Semi Sefil). Şi în anul 2018 serialul turcesc şi-a adjudecat un premiu, de aceastã datã la categoria “Cea mai bună dramă internațională”, din cadrul Tokyo International Drama Festival.

Luna premierelor, ianuarie le aduce telespectatorilor Happy Channel încã o surprizã. Unul dintre cele mai scumpe seriale britanice, „Război şi pace”, ce o aduce în prima plan pe actriţa Gillian Anderson, cunoscutã publicului pentru rolul agentului Dana Scully, din serialul „Dosarele X”, va putea fi urmărit din 19 ianuarie, în fiecare duminicã, de la 20:00, la Happy Channel.