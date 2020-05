Din 22 mai, Carmen Târnoveanu “Dăruieşte Românie” şi publicului din ţară

În fiecare vineri, de la ora 22.00, emisiunea TVR Internaţional este şi la TVR 3.

Din această săptămână, sezonul patru al emisiunii TVRi “Dăruiește Românie!”, unul dintre cele mai populare programe ale românilor din diaspora, poate fi urmărit şi de publicul din ţară. Din 22 mai, gazda Carmen Târnoveanu şi echipa sa vă invită să urmăriţi ediţiile speciale ale emisiunii realizate de acasă, fiind #impreunapentrupovesteanoastra.

În fiecare săptămână, de la ora 22.00, la “Dăruiește Românie!”, veţi intra pentru 90 de minute într-un spatiu de exprimare al artiștilor, creatorilor și producătorilor români din toate domeniile, din țară și din străinătate. În această vineri, Carmen Târnoveanu îi are ca invitaţi pe Ada Milea, Adrian Naidin, Magitot, Ştefan Stan, Florian Rus şi Daniel Gorbănescu.

Carmen Târnoveanu : “este felul prin care înțelegem noi să #daruimRomanie. În fiecare emisiune îi provocăm atât pe invitați, cât și pe telespectatorii români de pretutindeni să dăruiască Românie, adică să împărtășească, să dea mai departe ceva din ce au trăit, învățat, dobândit aici, acasă, în România. Este o provocare datorită căreia am trăit nenumărate bucurii și momente emoționante pe parcursul celor trei sezoane ale emisiunii. Perioada pe care acum o trăim ne-a arătat aşa cum suntem, vulnerabili la suferință dar buni, cu inima deschisă și gata să oferim o mână de ajutor. Noi, ca echipă, dăm mai departe din bucuriile trăite datorită vouă, datorită oamenilor, datorită publicului. Am ales ca, în perioada aceasta, emisiunea să devină un spațiu de întâlnire al artiștilor, un loc de manifestare al tuturor creatorilor români, din toate domeniile, din țară și din străinătate. Repet, așa înțelegem noi să dăruim mai departe din ceea ce am primit și, astfel, să ne scriem împreună povestea.”