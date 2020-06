Doliu la Hollywood! Regizorul Joel Schumacher a murit

Hepta

Regizorul american Joel Schumacher a murit luni dimineață în New York, după o luptă de un an cu cancerul. Avea 80 de ani, potrivit Variety.

Schumacher a intrat în centrul atenției o dată cu regizarea filmului Batman Forever (1995), cu Val Kilmer în rolul principal. Filmul se dovedește un mare succes de box-office, în ciuda părerilor împărțite ale criticilor.

A colaborat în filmele regizate de el cu unii dintre cei mai cunoscuți actori americani: Robert de Niro, Cate Blanchett, Susan Sarandon, Anthony Hopkins, Kiefer Sutherland, Nicolas Cage, Nicole Kidman, Drew Barrymore, Diane Keaton și nu doar cu ei. A fost nominalizat în 1999, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, pentru Ursul de Aur, cu thrillerul 8MM, avându-l ca protagonist pe Nicolas Cage.

În 2004, regizează The Phantom of the Opera (Fantoma de la Operă), adaptarea musicalului cu același nume. Filmul este nominalizat la 3 premii Oscar și 3 Globuri de Aur.