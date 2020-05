Duminicã, 31 mai, de la 10:00, Antena 1 difuzeazã o ediţie-eveniment Gaşca Zurli, prezentatã de Mirela Retegan

Duminicã, în weekendul special dedicat Zilei Copilului, de la ora 10:00, Antena 1 aduce spiritul Zurli în casele românilor într-o ediţie-eveniment prezentatã de Mirela Retegan. Cum limitãrile impuse de starea de alertã nu au permis în acest an întâlnirea între echipa magicã a Mirelei şi fanii sãi, Antena1 a gãsit o modalitate pentru a aduce lumea magicã a personajelor Zurli în casele tuturor românilor.

“1 Iunie este cea mai importantã zi din an în lumea Zurli. Pregãtim mereu surprize care îi lasã pe copii cu amintiri de neuitat. Anul acesta e un an special. Un an în care nimic nu a mai fost la fel. Tocmai de aceea, mi-am dorit sã ajungem la cât mai mulţi copii din România. Am ales Antena 1 pentru a duce Gaşca Zurli în casele tuturor. O sã fie o emisiune plinã de energia noastrã bunã. O premierã pentru noi şi pentru fanii Gaşca Zurli. Ne vedem duminicã, 31 mai, de la ora 10:00 pe Antena 1!”, a declarat Mirela Retegan, fondatoarea Gaşca Zurli.

Gaşca Zurli este trupa ce a devenit un fenomen naţional pentru copiii din România şi totodatã cel mai mare brand pentru copii 100% românesc. Cu peste 1,3 milioane de abonaţi pe canalul de Youtube, şi sute de milioane de vizualizãri, Gașca Zurli este o lume magică, plină de bucurii și zâmbete.