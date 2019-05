Familia Observator jurizeazã în primul battle al sezonului special Chefi la cuțite

Diseară, de la 20:00, pe Antena 1, chefii Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea intră pentru prima dată în bucătăria Chefi la cuțite, alături de echipele din sezonul special al celui mai iubit show culinar. Spectacolul jurizărilor pe nevăzute s-a terminat, iar tensiunea, orgoliile și dorința de a adăuga în palmares o victorie detașată își vor spune cuvântul încă din prima confruntare. Ca de obicei, invitați speciali vor sta la masa jurizării și vor decide soarta echipelor, iar în seara aceasta este rândul familiei jurnalului de la Antena 1, Observator, să aibă un cuvânt de zis.

Așa se face că Valentin Butnaru, Olivia Păunescu, Andreea Țopan sau Octavia Geamănu sunt doar o parte dintre cei care, diseară, se vor bucura de preparatele sofisticate gătite de chefi și de către cele trei familii cu tunici roșii, galbene și mov, în prima confruntare pe echipe: “Îmi doream de foarte mult timp să fiu jurat în acest show. Am avut ocazia să fiu și concurent, iar atunci când am intrat pe usă, în fața chefilor, nu m-am recunoscut efectiv. Nu îmi venea să cred că am atâtea emoții”, mărturisește Olivia.

Battle-urile sezonului special vor cuprinde două probe, cu aceeași temă culinară, și un duel eliminatoriu. Familia Observatorului va juriza preparatele pregătite în prima probă, două farfurii sofisticate- una gătită de către chefi cu ajutorul familiilor și una gătită exclusiv de familii, respectând indicațiile chefilor Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. Prima confruntare în bucate reamintește că mâncarea reprezintă și arta de a aduce împreună oamenii dragi împreună, iar tema picnicului îi va provoca pe bucătari să pună în fața juraților preparate cu gust, demne de o competiție culinară. ”Cheful care a pregătit acest meniu a dat lovitura! Migala plating-ului, gustul, toate sunt de nota 10!”, vor avea de spus prezentatorii și reporterii Observator despre unul dintre meniurile serii. Despre ce chef va fi vorba și în ce culoare va străluci victoria primului battle din sezonul special Chefi la cuțite, telespectatorii pot vedea de la 20:00.

În urma primei probe, doar familia câștigătoare va trece în duelul eliminatoriu în formație completă, cu toți cei patru membri în echipă, la bancul de lucru. La polul opus, celălalte două, care nu s-au ridicat la nivelul așteptat de către jurați, vor fi nevoiți să renunțe la câte doi membri și să lupte în minoritate. Cum va decurge prima confruntare din sezonul familiilor și care va fi echipa care, la finalul serii, se va califica direct în finală, telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară, de la 20:00.