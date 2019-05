Florin Gheorghe, ultimul finalist iUmor

Florin Gheorghe este câştigãtorul celei de-a 12-a ediții ”iUmor” din acest sezon și va merge în marea finală alături de Trupa Mici, Serghei Dîm, Doi Degeaba, George Ţintã, Magdalena Chihaia, Irena Boclincă, Vasi Borcan, Varză, Florin Siriac și Adi Bobo.

Florin Gheorghe s-a prezentat la iUmor cu un moment de stand up, la doar câteva secunde dupã ce Mihai Bendeac apucase sã exclame: „Am un atac de panicã. Dacã n-o sã mai vinã niciun numãr senzaţional pânã terminãm”. Momentul lui Florin a fost pe placul celor trei juraţi: „Mã bucur cã eşti aici şi cã stand up-ul tãu nu e agresiv!”, i-a spus Cheloo, care a mai dezvãluit în culise: „Nu a avut competiţie în seara asta la stand up. A fost de departe cel mai bun, iar textul era foarte bine fãcut!”.

Cea de-a 12-a ediție ”iUmor” din acest sezon a fost și ultima în care telespectatorii au avut ocazia de a-și vota preferații. Cea de-a 13-a ediţie a show-ului de la Antena 1, difuzatã sâmbãta viitoare, de la 20:00, aşa cum sugereazã şi numãrul, va aduce în faţa telespectatorilor concurenţii care au avut ghinion şi nu au reuşit sã primeascã minimum douã like-uri din partea juraţilor în acest sezon, iar sâmbãta viitoare, 1 iunie, de la 20:00, în marea finalã, românii românii vor decide cine este câștigătorul ”iUmor” din acest sezon!

În cel de-al şaselea sezon, Delia, Cheloo și Mihai Bendeac au vizionat numere care de care mai excentrice sau mai amuzante, prezentate de concurenți veniți din toate colţurile lumii. Aspiranții la marele premiu "iUmor" au adus cu ei cele mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație, inedite și pentru jurați, dar și pentru telespectatori.

Mai mult, în fiecare săptămână, fiecare emisiune iUmor va fi însoțită de o ediție specială, distribuită exclusiv pe AntenaPlay.ro, unde abonații pot vedea tot ce se întâmplă în culise și vor avea acces nelimitat și necenzurat la numere integrale din cel de-al șaselea sezon și momente care nu s-au văzut la televizor.