Ioana Blaj a ales o vacanță special dedicată copiilor în Dubai: “După o vacanță ca asta am nevoie, cu siguranță, de încă o vacanță”

Ioana Blaj s-a întors pe platourile de filmare de la Sacrificiul, serial produs de Ruxandra Ion care va avea marea premieră pe 12 si 13 februarie la Antena 1, după ce a petrecut vacanța de iarnă în familie. A ales ca destinație de vacanță Dubai și a decis să fie un concediu dedicat copiilor.

Actrița crede că Dubai este o destinație potrivită copiilor, mai ales datorită temperaturilor ridicate pe timp de iarnă, dar și a activităților pentru cei mici: “Vacanța de iarnă mi-am petrecut-o în exclusivitate alături de familie: părinți, copii, bunici, verișori, în București și Brasov, iar după revelion am ales să facem o vacanță special destinată copiilor în Dubai, alături de alți prieteni. A fost o vacanță extrem de plină, de frumoasă, dar și obositoare. Ne-am axat doar pe activități pentru copii. Am fost la Motion Gate, Lego Land, Lego Aqua Park, IMG World of Adventures, Acvariu, deșert. Dubai este o destinație foarte bună pentru copii pentru că sunt o groază de lucruri de făcut pentru ei, dar și datorită temperaturii bune din această perioadă a anului, am avut zile cu 31 de grade”.

Ioana recunoaște că o vacanță cu copiii este întotdeauna obositoare și nu ar mai strica încă una doar pentru ea și soțul ei: “A fost o experiență minunată pentru copii și implicit pentru noi, însă după o vacanță ca asta am nevoie, cu siguranță, de o vacanță doar cu iubitul meu. Nu pot spune că m-am odihnit, dar faptul ca am reușit să petrec atâtea zile alături de ai mei cei mai dragi și să-i văd fericiți, mi-a umplut inima de bucurie”.

Sacrificiul, cel mai nou proiect al Ruxandrei Ion, va continua începând cu 12 si 13 februarie cu cel de-al doilea sezon al îndrăgitului serial. Proiectul este un “family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi.