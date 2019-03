Jurații iUmor au fost luați la ”roast” fără milă: ”A fost cea mai mare brutalitate!” Emisiunea, lider incontestabil de audienţã

Invitați speciali fără milă au făcut deliciul fanilor iUmor seara trecută, după ce au urcat pe scena iUmor și au arătat că nu au nicio reținere în a face glume pe seama celor trei jurați, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo. Telespectatorii au urmãrit în numãr foarte mare ediţia eveniment de roast, emisiunea impunându-se drept lider incontestabil de audienţã la nivelul tuturor categoriilor de public.

Cel de-al şaselea episod iUmor, difuzat asearã, în intervalul 19:59 – 22:41, la Antena 1, a fost lider detaşat de audiență, atât pe publicul comercial din mediul urban, cât și la nivelul întregului public din mediul urban şi la nivel național. Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00, pe toate categoriile de public.

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 8.3 puncte de rating și 24.3% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o medie de doar 6 puncte de rating şi 17.5 cotă de piaţă.

Lider absolut de audienţã şi la nivel urban, iUmor a înregistrat o audiență medie de 8.2 puncte de rating și 19.4% cotă de piață, în timp ce poziţia secundă a fost ocupată de Pro Tv cu doar 5.9 puncte de rating și 14% cotă de piață.

Clasamentul s-a pãstrat şi la nivelul întregii populații a țării, show-ul jurizat de Delia, Cheloo şi Mihai Bendeac fiind lider de piaţã, cu o audiență medie de 9.4 puncte de rating și 20.1 % cota de piață. În minutul de aur, 21:43, peste 2 milioane de telespectatori la nivel național urmăreau producția Antena 1, aproape dublu față de cei care urmăreau atunci Pro Tv – 1.1 milioane de telespectatori.

Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time (19.00-23.00), pe toate categoriile de public. În intervalul cuprins între 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat pe publicul comercial o medie de 6.9 puncte de rating și 21.2 % cota de piață. La orașe, postul s-a menținut pe primul loc cu o audiență medie de 6.9 puncte de rating și 17% cotă de piață, față de Pro Tv, ce se situa pe poziția secundă cu 5.9 puncte de rating și 14.6% cotă de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, Antena 1 a fost lider în prime time cu o audiență medie de 7.8 puncte de rating și 17.7 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 6.7 puncte de rating și 15% cota de piață.

Andreea Marin a fost cu adevărat o surpriză atunci când Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au văzut-o pe scena iUmor. Iar dacă vedeta de televiziune este cunoscută pentru empatia și manierele sale, a dovedit că atunci când vine vorba de roast, nu poartă mănuși. ”Mi se pare că e femeie adevărată! Foarte bună a fost Andreea!”, a spus Delia încântată.

Aflată pentru prima dată într-o astfel de ipostază, actrița Carmen Tănase s-a simțit puțin vinovată pentru ”tratamentul” pe care l-a aplicat celor trei jurați. ”Ce e aici e premieră pentru mine, nu îmi e ușor, pentru că eu îi iubesc pe oamenii aceștia și îi apreciez, dar am zis să o fac și p-asta, experimentez la bătrânețe! Cu Mihai am și lucrat, îmi place mult, el e un tip foarte sensibil, deși de multe ori încearcă să ascundă asta, iar pe Cheloo l-am ascultat ani de zile”, a mărturisit actrița. Mai emoționat decât aceasta a fost chiar Mihai Bendeac! Deși pare greu de crezut, juratul a rămas fără cuvinte atunci când a văzut cine intră pe scenă. ”Când am văzut-o pe Carmen Tănase, mi-a venit să plâng, nu îmi venea să cred! Cumva e incredibil faptul că ea a acceptat să vină să facă asta, e o mare actriță a teatrului românesc! Are un stil în care poți să fii rău, dar în același timp să rămâi extrem de carismatic”, a spus Bendeac.

Barbara Isasi, cântăreața față de care Mihai Bendeac și-a mărturisit în acest sezon toată admirația, a fost una dintre invitatele ediției speciale de roast. ”Am simțit o rușine când am văzut-o!”, a spus Bendeac, care a îndurat cu stoicism glumele care au urmat. ”Doamne, cât de frumoasă e!”, a spus acesta vrăjit.

Chef Florin Dumitrescu a venit însoțit de soția sa și cele două fiice ale lor și inițial i-a indus în eroare pe jurați spunându-le că este doar în vizită. Când însă a dat drumul glumelor, Chef Dumitrescu nu a iertat pe nimeni, nici măcar pe colegii săi, Scărlătescu și Bontea. Ca urmare, a primit la final două cuțite de la Șerban Copoț și Dan Badea. ”A avut un roast extraordinar! Tot respectul meu, dacă tu ai scris așa ceva, oprește-te din făcut chiftele, prietene, pentru că ești magic! Apucă-te de scris!”, a spus Cheloo.

Iar când Mihai Bendeac credea că nimic nu poate fi mai greu, pe scenă a intrat fosta sa iubită, Roxana Vancea! Dacă Roxana Vancea a trăit cu emoții în spatele scenei, pentru Mihai Bendeac, trăirile s-au activat în momentul în care a văzut-o pe fosta sa iubită că urcă pe scenă. ”Mihăiță a încasat la greu!”, a spus Delia după ce actorul și-a primit cu stoicism ”loviturile” la roast. La final însă, Mihai și Roxana s-au îmbrățișat și nu au putut opri un sărut pasional, spre încântarea Deliei. Am simțit cu toții că ea încă mai simte ceva, și el! Dragostea este încă în aer!”, a spus aceasta.

Nici Coco Marinescu sau Gabriel Cotabiță nu s-au arătat mai miloși cu cei trei jurați iUmor, ci au avut grijă să apese exact în zonele sensibile ale acestora. Nimeni nu o poate face însă mai bine decât cineva care îi cunoaște de o viață, așa cum sunt chiar mamele lor! Gina Matache, mama Deliei, a reușit să își ascundă fața și să își modifice vocea pentru ca fiica sa să nu o recunoască din primele clipe, iar efectul a fost cel scontat! ”Eu nu am recunoscut-o, nu mi-am dat seama, stătea și cu spatele! Am recunoscut-o după voce și nu îmi venea să cred că stau acolo și mă uit la mama! Te gândești după ce o vezi pe Andreea Marin că urmează maică-ta?! S-a descurcat fenomenal, eu nu aș fi putut să fac asta de emoții!”, a spus Delia emoționată.

La fel de puternic a resimțit șocul și Mihai, atunci când mama sa, Emilia Bendeac, a urcat pe scenă. ”Am trăit o stare de emoție cum foarte puțin în viața mea am trăit! Mi-a venit să plâng cum nu mi-a venit în viața mea!”, a recunoscut Mihai, care și-a înfrânt însă emoția de dragul mamei sale. După ce a depășit însă emoțiile, Emilia Bendeac și-a livrat replicile tăioase fără milă. ”Măi, mamă, dar știi că ai zis bine? Ai fi luat DA!”, a glumit la final juratul iUmor. ”Cred că Bendeac nu putea să facă legătura între cuvintele pe care le aude și propria mamă! Cred că asta a fost cea mai mare brutalitate pe care a putut să i-o aplice cineva lui Bendeac”, a spus Cheloo încântat.

