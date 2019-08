Liviu Vârciu: “De mic am fost îmbrăcat în rochițe, pentru că mama și-a dorit o fetiță”

Mihai Stetcu/Mihai Stetcu

Din toamnă, el va face din nou echipă cu Andrei Ștefănescu, la Te cunosc de undeva!

Liviu Vârciu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor revedea în această toamnă, în noul sezon Te cunosc de undeva! alături de prietenul său Andrei Ștefănescu, spune că nici acum, la a patra participare în show, nu se poate obișnui cu lentilele de contact. În schimb, nu-l deranjează să poarte rochii sau pantofi cu toc, atunci când joacă în travesti. “De mic am fost îmbracat în rochițe, pentru că mama și-a dorit o fetiță. Așa că nu mă deranjează nici hainele femeiești, nici pantofii cu toc. În schimb, am avut probleme cu ochii de când m-am născut, pentru că am avut canalele lacrimale înfundate. Am rămas cu această sensibilitate și de aceea îmi este foarte greu să port lentilele de contact”, explică el.

De când este tătic pentru a doua oară, Liviu Vârciu a devenit o persoană matinală. “Cel mai mișto lucru care mi s-a întâmplat de când sunt tătic este... trezitul de dimineață. Acum mă trezesc devreme, am ziua mai lungă, ceea ce este foarte bine. Nu mă pot supăra pe fii-mea că mă trezește. Dar dacă m-ar fi trezit altcineva, ar fi ieșit scandal mare”, mai spune Liviu.

De asemenea, de când s-a mutat la casă, concurentul de la Te cunosc de undeva! a devenit un om gospodar. “Mi-am descoperit latura asta de când m-am mutat la casă. Până atunci, nu făceam nimic în apartament. Acum zugrăvesc, vopsesc, mi-am luat tot felul de scule să tai, să sudez. Partea electrică a casei eu am făcut-o. Cu un electrician profesionist alături”, mai spune el.

Care sunt primele personaje pe care Liviu Vârciu le va juca la Te cunosc de undeva! alături de colegul și prietenul său, Andrei Ștefănescu, telespectatorii Antenei 1 vor vedea în această toamnă, într-un nou sezon al show-ului transformărilor.