Liviu Vârciu, despre prietenul său, Andrei Ștefănescu: “Eu sunt coleric și vulcanic, iar el  înțelegător și docil. Ne completăm”

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu fac din nou echipă la Te cunosc de undeva!, în cel de-al 14-lea sezon al show-ului care începe diseară, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Cei doi buni prieteni sunt bucuroși să intre din nou în joc la Te cunosc de undeva!, pe care o consideră emisiunea lor de suflet, “Cred că Te cunosc de undeva! a fost piatra de temelie a prieteniei noastre. Acolo am legat acest cuplu. Iar acum ne dorim să-i bucurăm pe cei de acasă și în acest sezon”, spune Andrei Ștefănescu.

Secretul prieteniei lor constă, crede Liviu, în faptul că se completează foarte bine unul pe altul. “Andrei stă bine cu nervii, îi are tari, eu îi am slabi, deci ne completăm foarte bine. Nu știu dacă aș putea fi partener cu altcineva în afară de el. Și asta pentru că eu sunt coleric și vulcanic, iar el înțelegător și docil”, spune Liviu. “Prietenia nu poți s-o descrii, e simțire. Noi ne-am simțit. Am simțit că ne completăm glumele, chiar dacă el e mai irascibil, iar eu mai liniștit. Am înțeles amândoi ce înseamnă comedia pe tv. Ne-am completat reciproc pe ideea de a râde la televizor, de a face oamenii să râdă. La Te cunosc de undeva! n-am vrut nici unul să facem performanță. Dacă aveam un partener disperat să demonstreze că poate să cânte, n-aș fi rezistat. Noi am vrut să venim doar ca să ne distrăm”, spune Andrei.

Există însă și lucruri care îi deranjează unul la altul. “Andrei e punctual. Eu nefiind așa, mă pune într-o lumină proastă”, spune Liviu. “La Liviu mă deranjează că nu vine la timp. La el timpul e ceva relativ, ceva care nu contează chiar atât de mult. În rest, că își pierde răbdarea, că e mai irascibil, nu mă deranjează, e felul lui de a fi și asta face parte din farmecul lui”, adaugă Andrei.

Cei doi prieteni, câștigători ai celui de-al 11-lea sezon Te cunosc de undeva!, speră ca travestiurile să fie împărțite între ei în mod egal. „Să fac eu jumate, el jumate. Nu am nici o dorință în privința personajelor. Ruleta încă nu tine cu noi”, spune Liviu. “Anul trecut eu am făcut mai multe travestiuri. Și el face bine momentele de travesti și se distrează în roluri feminine. În privința personajelor, nu mai e vreunul pe care să mi-l doresc. Am făcut tot ce s-a putut. Cred că cel mai important în acest sezon va fi să ne motivăm să fim proaspeți, să nu obosim, să nu ne plictisim. Cred că marea provocare va fi să ne menținem calmul și liniștea ca să facem un sezon frumos”, adaugă Andrei.

În prima ediție a celui de-al 14-lea sezon al show-ului transformărilor, Liviu și Andrei le vor imita pe surorile de la Indiggo. Cum se vor descurca ei în aceste roluri, telespectatorii Antenei 1 vor vedea diseară, de la ora 20:00, numai la Te cunosc de undeva!.