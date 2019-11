Maia Morgenstern pe scena iUmor: “Am fost extrem de emoționată când am ajuns în fața juraților”

Gabriela Arsenie

Vineri, 29 noiembrie, la iUmor, românii vor putea urmări o ediție specială cu momente în care mai multe vedete, printre care Maia Morgenstern, Dan Bittman, Gina Pistol și mulți alții, vor urca pe scenă și îi vor ironiza fără rețineri pe cei trei jurați, dar și pe prezentatorii show-ului.

Maia Morgenstern este una dintre cele mai iubite actrițe din România, cu o experiență de peste 30 de ani pe scena teatrului și a filmului, iar din septembrie poate fi urmărită în fiecare miercuri și joi în serialul Sacrificiul de la Antena 1. Jurații au fost surprinși cum de o actriță de talia Maiei a acceptat să vină pe scena iUmor și să îi ia la “roast”.

Emoțiile scenei iUmor au fost mult prea mari chiar și pentru Maia Morgenstern, care vorbește ce înseamnă cu adevărat să ai umor: “A fost prima oară când am fost invitată să particip la acest proiect și am fost extrem de emoționată. Ba chiar am ezitat multă vreme să accept invitația pentru că a avea umor este o întrebare foarte grea. Ține de multă inteligență, de farmec, de libertatea interioară, de dezinhibare, de cultură, de curaj și de spirit caustic. Umorul nu rănește, nu distruge, el stârnește râsul, gândul, umorul nu înseamnă trivialitate, miștocăreală sau mocirlă, înseamnă un anumit de spirit viu, tâșnitor, înțepător, dar nu trebuie să fie distrugător. Acum poate îmi înțelegeți emoția cu care am ajuns în fața juraților. M-am aflat în platou alături de artiști pe care îi prețuiesc, îi respect și cărora le urmăresc cariera pe cât de mult îmi permite timpul. Prin prisma respectului real și al admirației pe care le-o port fiecăruia dintre ei, doar între prieteni adevărați se îngăduie glume”.

Pentru prima oară în cele șapte sezoane de iUmor, show-ul va avea și o semifinală în care vor participa cei care au primit cele mai multe voturi în aplicația iUmor, dar nu au reușit să se claseze pe primul loc în preferințele publicului. Câștigătorul semifinalei, care va avea loc pe 6 decembrie, se va alătura celor 11 finaliști în lupta pentru marele premiu în valoare de 20.000 euro din data de 13 decembrie.