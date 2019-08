Monica Anghel a dat jos 30 de kg: “Am păstrat o bluză, un pantalon și o fustă, ca să realizez cât am slăbit”

Mihai Stetcu/Mihai Stetcu

Monica Anghel, care va face echipă cu fratele ei mai mic, Alexandru, în cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, este foarte mulțumită de noua ei siluetă. În doi ani de zile, artista a slăbit peste 30 de kilograme și intenționează să piardă în continuare în greutate. Monica a revenit astfel la silueta pe care o avea la vârsta de 25 de ani.

“Am avut perioade în care am mai slăbit, doar că am făcut-o cu regimuri drastice și, evident, nu am reușit să mă mențin... Eu până acum nu-mi dădeam seama că am o problemă reală cu greutatea și mă simțeam ok în pielea mea, însă după ce am început să slăbesc am observat că mă mișc și mă simt din ce în ce mai bine”, spune ea.

Cum pentru o siluetă nouă e necesară o garderobă nouă, Monica a renunțat la aproape toate hainele, dar a păstrat doar trei dintre ele. “Psihologul cu care am lucrat, Violeta Kaparaliotis, mi-a spus să-mi păstrez o bluză, un pantalon și o fustă, pentru că vor exista momente când mă voi uita în oglindă și mi se va părea că n-am slăbit absolut deloc. Atunci să-mi pun pe mine o haină mai veche, ca să realizez cât am slăbit”.

Pentru că sunt foarte mulți aceia care vor să afle cum a dat jos mai bine de 30 de kilograme, Monica Anghel promite o carte în care va povesti de ce anume și cum a făcut să slăbească, cum se menține și cum reușește să-ți țină în frâu poftele culinare.

Până atunci, însă, telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 20:00, alături de fratele ei, Alexandru, în postura de concurentă a transforming show-ului Te cunosc de undeva!.