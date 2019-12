Mukinka, câștigătorul iUmor, este îndrăgostit de România: “Am venit din curiozitate, dar mi-am dat seama că aici mă simt cel mai mult acasă”

Mukinka, câștigătorul iUmor, este concurentul care a încântat pe toată lumea cu glumele sale despre tradiţiile din țara noastră, defecte sau lucruri amuzante ale poporului român. Mukinka este originar din Zambia, doar curiozitatea l-a făcut să ajungă în România și nici prin cap nu îi trecea să se stabilească în țara în care urma să câștige marele premiu la cel mai urmărit show de umor din România.

“Am venit în România din curiozitate, am vrut să experimentez o altă țară pentru câteva luni. Dar mi-a plăcut România așa de mult încât am tot amânat plecarea, apoi la un moment dat mi-am dat seama că aici mă simt cel mai mult acasă, așa că am rămas. După ce am decis că România e noua mea casă, am cunoscut-o și pe soția mea. Acum, după un an și jumătate de la nuntă, așteptăm și primul nostru copil”, a spus câștigătorul iUmor.

Mukinka a fost îndemnat de prietenii din România să facă stand-up, aceștia fiind fascinați de amuzamentul lui: “Mi s-a spus întotdeauna că sunt amuzant, dar mai ales când am ajuns în România, prietenii mei îmi spuneau des că ar trebui să încerc să fac stand-up. De 4 ani mă tot gândeam dacă să încerc. Și până la urmă am încercat la o seară de comedie British din Centrul Vechi, unde am văzut că și românilor le plac glumele mele. După asta, un alt comediant de la Bristish night m-a invitat într-un club unde se face stand up. Restul e istorie”.

Mukinka a câștigat marea finală a sezonului 7 iUmor, finală în care s-au luptat pentru marele premiu în valoare de 20.000 euro numere de magie, stand-up, trap, rap, glume scurte sau mimă cu sunete. Jurații au fost impresionați de numărul său, ca ulterior, votul publicului să îl desemneze câștigătorul iUmor sezonul 7! Cei 12 finaliști care și-au disputat marele premiu de 20.000 euro în sezonul 7 au fost: Mukinka, Dan Țuțu, Silviu Gherman, Mario Lopez, George Țintă, Alex Șerban, Trupa HA-RAP, Adrian și Andrei, Eduard și Bianca, Cristian DeNis, Bogdan Călin și Patrik Cottet.