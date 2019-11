Neatza transmite live din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei

Se cunosc de mai bine de 30 de ani şi tot de atunci îi leagã o frumoasã prietenie. Au acumulat împreunã mii de ore de transmisiuni în direct şi sute de ediţii speciale, au bifat premierã dupã premierã şi tot împreunã au reuşit sã realizeze cel mai urmãrit matinal din România, Neatza cu Rãzvan şi Dani, de la Antena 1, difuzat în fiecare dimineaţã, de la 08:00.

Pentru vinerea aceasta, de Black Friday, echipa celui mai îndrãgit matinal din România şi-a propus o nouã provocare de zile mari: va transmite live, începând cu ora 08:00, din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei. „Pregãtim o ediţie specialã, cu personaje haioase, aşa cum ne-am obişnuit deja telespectatorii. Rãzvan va prelua rolul curierului, în vreme ce Dani îşi va asuma rolul de cumpãrãtor, iar fetele vor ajuta la pregãtirea coletelor, în cea mai aglomeratã zi din an la depozit! Pepe, Connect-R, Mandinga şi Nicole Cherry se numãrã printre invitaţii noştri speciali, avem concursuri şi multe premii pentru telespectatori, dar şi provocãri pentru invitaţi!”, a declarat Elena Pãun, producãtoarea matinalului de la Antena 1.

„De-a lungul celor 12 ani de Neatza am acceptat tot felul de provocãri şi mutarea emisiunii în locaţii dintre cele mai neconvenţionale. Am fost la mare, la munte, am fost în mall-uri, am transmis de afarã, din aer sau de pe apã, dar trebuie sã recunosc cã depozitul eMAG, adicã o halã unde se lucreazã în timp real la colete, cu ustensile, roboţi, motostivuitoare şi tot ce presupune aceastã muncã, m-a uimit. La început chiar ne-a speriat un pic, apoi ne-am organizat şi ne-am amintit cã Neatza poate fi fãcutã de oriunde. Aşadar vineri încercãm sã ducem 4 ore de direct din locul cel mai fierbinte din România, locul în care se fac cele mai multe pachete de Black Friday. Unde puteam sã facem ziua asta de Black Friday mai bine?”, a declarat Dani Oţil.

De-a lungul timpului, îndrãgita echipã a matinalului nu s-a dat în lãturi de la nimic, au facut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, au transmis de pe apã sau din aer, au locuit o sãptãmânã într-un mall în scopuri caritabile şi şi-au transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri, ori de câte ori au avut ocazia. Anul acesta au reușit ca, printr-o desfășurare incredibilă de forțe, să construiască un platou exceptional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei, marcând astfel o nouã premierã în televiziune.