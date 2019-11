Nico despre experiența Asia Express: “Am emoții în fiecare zi”

Nico a plecat împreună cu fiica ei, Alexandra, pe Drumul Comorilor în cel de-al treilea sezon Asia Express. Chiar dacă avea o idee despre ce urmează să se întâmple, cursa a luat-o prin surprindere. “E o experiență foarte grea, îmi doresc să îi pot face față fetiței mele pentru că ea este foarte curajoasă, are voință, are tot ce e nevoie pentru concursul acesta. Asia Express înseamnă extrem de multă adrenalină. Am emoții tot timpul”, a povestit Nico.“Eu știam la ce să ma aștept, sper doar să am norocul să o am pe mama puternică și să reziste până la final”, a adăugat Alexandra. Întrebate despre ce este cel mai dificil în această aventură, cele două au răspuns fără ezitare: cazarea. “Cel mai greu mi se pare să găsești cazare. Și chiar și atunci când se întâmplă asta e greu să ieși din confortul cu care ești obișuit și să dormi pe jos, de exemplu. Într-o noapte s-a întâmplat să dormim pe un pat de bambus, într-o căsuță așezată practic într-un copac. Nu aveam cu ce să ne învelim, am avut o singură pernă.. a fost o experiență, ce să mai! În plus, nu ne obișnuim deloc cu mâncarea de aici…”, au mai povestit cele două.

La jumătatea lunii octombrie, 9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine șI Taiwan. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigator Asia Express, cel mai dur reality show din România.