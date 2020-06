Niculina Stoican, Maria Buzã şi Anda Ghiţã se alãturã reality show-ului matrimonial Mireasa, de la Antena 1

Cea mai nouã galã a emisiunii Mireasa a venit cu o veste foarte importantã pentru bãieţii care au pornit în competiţie cu gândul de a-şi gãsi sufletul pereche, de a lupta pentru a-l cuceri şi de a câştiga marele premiu în valoare de 40.000 de Euro şi nunta la cheie. Astfel, aceştia au aflat de la prezentatoarea show-ului cã invitatele acestei sãptãmâni – Niculina Stoican, Maria Buzã şi Anda Ghiţã vor avea un rol foarte important în competiţie începând chiar de astãzi.

“Pe lângã faptul cã v-au cunoscut, s-au distrat şi au petrecut timp alãturi de voi în casa Mireasa, cele trei doamne au un rol foarte important în emisiune: începând de acum vã vor fi alãturi pânã la final, vã vor sfãtui şi vor lupta pentru fiecare dintre voi, ca împreunã sã câştigaţi premiul cel mare!”, le-a mãrturisit Diana bãieţilor.

“Iubesc tinerii și cred în ei, tocmai de aceea orice proiect care-i are în prim plan pe mine mă fascinează. Așa se justifică prezența mea în reality-show-ul Mireasa. Sunt mama unui tânăr de 27 de ani, am o căsnicie de 30 de ani, așa că toată această experiență de viață mã va ajuta să le ofer tinerilor din casă o prietenie din care pot învãța multe. Sunt tare mândră că am fost aleasă de 3 băieți din casă pentru a-i susține și indiferent de rezultatul final, vreau ca ei să se bucure de tot ce trăiesc împreună, înțelegând astfel cât de frumos este fiecare moment al vieții!”, a mãrturisit Niculina Stoican, cea care a ales sã porneascã la drum alãturi de Licã, Ciprian, dar şi de cel mai nou bãiat care a intrat sâmbãta aceasta în casã, Costi.

Anda Ghiţã îi va avea în grijã pe Ionuţ şi pe Armando: “M-am alãturat echipei Mireasa cu bucurie, pentru cã toatã viaţa Dumnezeu mi-a dat şansa sã cunosc oameni, lecţii de viaţã în care eu sã am un rol important, sã învãţ şi sã ajut la nevoie. Pentru cã sunt femeie, soţie, mamã şi bunicã, cu o experienţã vastã de viaţã simt cã le voi fi de ajutor celor doi concurenţi, Ionuţ şi Armando din casa Mireasa. Sunt cunoscutã pentru autenticitatea mea şi modul meu curajos de a mã prezenta în faţa lumii, cu trãirile mele reale şi sincere, trãiesc viaţa prin toţi porii şi cu tot sufletul. Am sã depun toatã energia şi iubirea necesarã pentru ca cei doi tineri sã câştige. Ei au aceastã şansã, iar eu le voi fi alãturi. Dumnezeu a vrut ca noi sã mergem pe acest drum împreunã şi tot El ne va ajuta sã fim învingãtori!”

“Sunt Maria Buză şi împreunã cu minunatele doamne Anda Ghita şi Niculina Stoican am dat buzna în casa Mireasa. Sper cã alături de ele si împreună cu toți "colocatarii" sã ne bucurãm de momente frumoase, distractive şi sã reuşim sã le croim un drum cinstit şi cât mai corect. Fie ca acest episod Casa Mireasa sã fie experienţa vieţii lor, din care sa nu regrete nicio clipă. Doi bărbați încap pe mâna mea, Nutu si Florin, şi mã voi strădui să câştige simpatia atât celor din casã, cît și celor de acasã. Fiţi cu ochii pe noi!”, a mãrturisit Maria Buzã.

În fiecare zi, de luni pânã vineri, de la ora 14:00 şi sâmbãta, de la ora 13:30, telespectatorii le vor putea fi alãturi concurenţilor dornici sã îşi gãseascã sufletul pereche, sã lupte pentru a-l cuceri şi sã câştige marele premiu – 40.000 de Euro şi nunta la cheie, în faţa unei ţãri întregi în cadrul îndrãgitului reality show matrimonial Mireasa, de la Antena 1.