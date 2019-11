Oase, câștigătorul celui de-al doilea sezon Asia Express, a urcat pe scena iUmor: “Sunt cel mai mare fan iUmor!”

Mâine, la iUmor, de la ora 20:00, telespectatorii vor avea parte de o ediție specială a show-ului în care mai multe vedete vor veni în fața juraților pentu a face glume pe seama lor. Românii vor putea urmări momente savuroase de “roast”, la care vor participa mai multe vedete, printre care Maia Morgenstern, Dan Bittman, Oase și Alina Eremia.

Oase, câștigătorul celui de-al doilea sezon Asia Express alături de CRBL, dar și coprezentator în noul sezon, a recunoscut că este cel mai mare fan iUmor, dar chiar și așa a avut emoții în fața juraților când a trebuit să îi ia la “roast”. “Experiența iUmor a fost senzațională! Sunt cel mai mare fan al show-ului, nu am ratat niciun sezon! Dar am avut niște emoții, vai de capul meu! Este foarte grea scena, țin minte că atunci când am ajuns la platou eram foarte sigur pe mine, dar asta până am urcat pe scenă. Am transpirat, mă panicasem și m-am intimidat foarte tare de juriu”, a declarat Oase tocmai din Taiwan, acolo unde filmează pentru noul sezon Asia Express.

Pentru prima oară în cele șapte sezoane de iUmor, show-ul va avea și o semifinală în care vor participa cei care au primit cele mai multe voturi în aplicația iUmor, dar nu au reușit să se claseze pe primul loc în preferințele publicului. Câștigătorul semifinalei, care va avea loc pe 6 decembrie, se va alătura celor 11 finaliști în lupta pentru marele premiu în valoare de 20.000 euro din data de 13 decembrie.