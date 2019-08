Rutina Ginei Pistol după filmările Chefi la cuțite: ”Ai tendința să mănânci haotic”

Un nou sezon al celui mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, va avea premiera pe 9 și 10 septembrie, de la 20:00, pe Antena 1. Ca de obicei, etapa jurizărilor pe nevăzute aduce pe masa juraților cele mai gustoase preparate, iar Gina Pistol, frumoasa prezentatoare a emisiunii, mărturisește că rezistă cu greu mirosului apetisant din platou: ”Sunt înconjurată de tentații culinare!”.

Este prietena celor mai cunoscuți chefi, de la care a învățat să și gătească cu gust, iar, la filmări, este gazda celor mai talentați bucătari. Tocmai de aceea, nu este de mirare că misiunea Ginei pe platourile Chefi la cuțite este una deloc simplă: ”Filmările îți cam dau peste cap rutina ta zilnică, mai ales în ceea ce privește alimentația. Ai tendința să mănânci haotic, iar corpul cere carbohidrați, ca o recompensă pentru lipsa energiei”.

Așadar, rutina prezentatoarei a suferit și de data aceasta mici ajustări, cu ajutorul cărora poate reveni la forma fizică inițială cât mai rapid: ”M-am reapucat de sală după jumătate de an de pauză și mi-am propus ca până reîncep filmările să ajung cât mai des. Am reintrat deja în rutina mea, însă primul antrenament a fost ca și cum nu am făcut sport niciodată! Se spune că mușchii au memoria lor și că ai nevoie de o săptămână pentru a reveni cât mai aproape de condiția ta fizică. Așa a și fost. După doar două săptămâni de antrenament simt cum tonusul muscular a crescut. Iar pentru că sportul trebuie să fie dublat de o alimentație sănătoasă, am reînceput să mănânc echilibrat, cu trei mese pe zi și gustări. Cheat meal-ul prefer să îl păstrez pentru preparate sărate, nu pentru deserturi”.

Din 9 și 10 septembrie, de la 20:00, Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu un nou sezon, ce va înteți competiția gustului atât între jurați, cât și între bucătarii aspiranți la cel de-al șaptelea titlu al show-ului culinar.