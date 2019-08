Șerban Copoț își pregătește copiii de prima zi de școală și grădiniță: “Am emoții mai mari pentru cel mic la grădiniță!”

Aflat la filmãri pentru cel de-al şaptelea sezon iUmor, emisiune care va fi difuzatã în aceastã toamnã, la Antena 1, prezentatorul show-ului, Șerban Copoț, a vorbit despre cum se pregătesc el și soția sa, Roxana, pentru clasa I cu Tedi, dar și pentru grupa mică de la gradiniță cu Alexandru.

“E frumos când ai copii pentru că îți retrăiești și tu copilăria și toate emoțiile de a cumpăra rechizite. Încă nu am făcut lucrul acesta, dar vom dedica o zi întreagă pentru asta. Alex este mult mai dinamic, mai << drăcos > >, am emoții mai mari cu el la grădiniță, decât cu Tedi la școală. Tedi este foarte cuminte și conștiincios, încă îi place să își facă temele. Spun încă pentru că la început și mie îmi plăcea să îmi fac temele, mi se părea că par un băiat mare, dar după mi-am revenit. Problema nu e la clasa 1, ci la grădiniță pentru că eu îl voi duce acolo și mie îmi va plânge cu ochii de căprioară. Trebuie să rezist în fața lacrimilor, pentru că o să fie un escroc mic. Dar am încredere că totul va fi bine”, a declarat prezentatorul iUmor.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al șaptelea sezon ”iUmor”, care va fi difuzat în curând, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!

Cei care consideră că au umor și că pot face o țară întreagă să râdă se pot înscrie în continuare, pe toată perioada audițiilor ”iUmor”, pe http://casting.a1.ro/iumor/.