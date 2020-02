Serialul de comedie Mangalița revine, din 22 februarie, la Antena 1. Ce se întâmplă cu personajele principale

Serialul de comedie Mangalița revine cu cel de-al doilea sezon, sâmbătă, 22 februarie, de la ora 22:30, la Antena 1.

Aventurile primarului localității, Stelian Manole (interpretat de Teodor Corban), și ale anturajului său continuă, în fiecare sâmbătă, după iUmor, la Antena 1. Domnu’ Stelu & Co trec prin tot felul de situații și au parte de noi provocări, în micul oraș de provincie Mangalița. Intrigile politice, administrative, mafiote și amoroase ale anturajului colorat și comic al domnului primar vor fi la ordinea zilei și în cel de-al doilea sezon al serialului.

Înainte să revină pe micile ecrane, actorii din Mangalița povestesc ce se întâmplă cu personajele lor, în noul sezon. Teodor Corban, interpretul primarului Stelian Manole, personajul în jurul căruia se desfășoară întreaga acțiune, va fi, în cel de-al doilea sezon Mangalița “un pic transformat”. “În sezonul doi, imbatabilul, neînduplecatul și neclintitul Stelu își va găsi nașul. Va apărea cineva care îi va găsi călcâiul lui Ahile. Va rămâne același Stelu, dar înnobilat și umanizat de sentimente”, spune acesta. “De asemenea, în acest sezon am făcut ceva mai multă mișcare: am tras cu arcul, am făcut atletism, am jucat fotbal, am dansat tango cu figuri. Fiecare episod m-a supus la noi experiențe și sper să fie la fel de plăcute și publicului, așa cum au fost și pentru mine atunci când am filmat”, adaugă Teodor Corban.

Personajul Marcel, soțul directoarei economice Doina Rogojinaru, rămâne “dominat aproape în totalitate de o forță superioară - papucul/papucii soției”, spune Angel Popescu, interpretul acestui rol. “Īn rest, modificările pe care le suferă sunt în funcție de întâmplările prin care trece, una dintre ele extrem de spectaculoasă. Cei care ne urmăresc vor vedea la momentul potrivit”, mai spune acesta. Soția sa, Doina, interpretată de Alina Berzunțeanu, e mai șic, în sezonul doi. “Are o coafură nouă dar e, totuși, aceeași Doina. Are grijă de primar și îl ceartă pe Marcel când nu face ce spune ea. E amuzantă și energică”, spune Alina Berzunțeanu. Inspectorul general Corneliu, interpretat de Constantin Pușcașu, este la fel de dur cu subalternii și lingușitor cu șefii ca în primul sezon. “Caracterul său nu s-a schimbat, doar că și-a găsit "sufletul pereche"”, a precizat acesta. Cine este sufletul-pereche al lui Corneliu, telespectatorii Antenei 1 vor afla din 22 februarie.

Nicu Banea nu divulgă multe despre personajul său, Gabi, nepotul primarului. Spune doar că acesta “este ceva mai responsabil, sau cel puțin încearcă”. Și că “întâlnește o persoană specială”. Se asemenea, polițistul Sică, jucat de Alex Bogdan este, în sezonul doi, “mai sensibil și puțin mai vulnerabil. Aproape romantic!”. „În noul sezon, Sică se îndrăgostește”, precizează Alex Bogdan.

La rândul ei, Andreea Bibiri, care o întruchipează pe doctorița Emilia Vulpe, spune că în noua serie de episoade se schimbă cumva situația personajului ei. “Emilia are o relație, dar nu pot spune cu cine. Se transformă din îndrăgostita respinsă, în partenera manipulatoare, însă determinarea și naivitatea rămân în continuare atributele ei. Și în cel de-al doilea sezon, Emilia este delicioasă. Eu pur si simplu o iubesc. Da, stiu, sunt narcisistă, dar asta este o trăsătură comună a mea cu Emilia”, spune Andreea Bibiri, zâmbind.

Flori, secretara primarului, jucată de Ilona Brezoianu, “își schimbă jobul”. „Acum, Flori se ocupă cu altceva, are un business, deci iată că a atins statutul de “patroană", spune Ilona. Și în sezonul doi, consilierul Bozovici, interpretat de Ștefan Pavel, are aceeași sete de dreptate și de reparat lucruri. “Începutul sezonului îl surprinde chiar într-o poziție cu putere de decizie. Dacă măsurile luate de el au fost juste sau nu, va decide publicul”, precizează Ștefan Pavel.

Bebe de la Mangalița, celebrul manelist și patron al firmei de asfaltare SC Gaura Neagră SRL, jucat de Sergiu Costache, își menține și în acest sezon poziția influentă în domeniul afacerilor. “Însă vom avea supriza să-l găsim mai implicat în viața comunității prin prisma noii funcții pe care o va deține în primărie”, spune Sergiu Costache despre personajul său.

Telespectatorii Antenei 1 se vor reîntâlni cu personajele lor preferate din Mangalița, sâmbătă, 22 februarie, de la ora 22:30, în primul episod din cel de-al doilea sezon al serialului de comedie.