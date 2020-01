Serialul Vis de iubire va putea fi urmãrit la Happy Channel

Din 22 ianuarie, în fiecare miercuri şi joi, de la 20:00, Happy Channel le aduce telespectatorilor unul dintre cele mai apreciate seriale turceşti ale momentului, Vis de iubire. Protagonistul seriei, Can Yaman, cunoscut drept unul dintre cei mai frumoşi actori din Turcia şi-a adjudecat în perioada 2018-2019 nu mai puţin de şapte premii, dintre care trei titluri de „Cel mai bun actor”.

Serialul turcesc Vis de iubire prezintã povestea de dragoste dintre Can (Can Yaman) şi Sanem (Demet Özdemir), o poveste presãratã cu momente comice, dar din care nu lipsesc intrigile. Sanem și Can sunt două caractere diferite, cu experiențe de viață total opuse. Cei doi se întâlnesc în Istanbul, dupã ce Sanem îşi pãrãseşte oraşul natal pentru a începe o nouã viaţã în marele oraş, în vreme ce Can, fotograf apreciat, este tipul aventuros, care cãlãtoreşte peste tot în lume. Ce se va întâmpla între cei doi, telespectatorii vor putea afla urmãrind cel mai nou serial turcesc, Vis de iubire, în fiecare miercuri şi joi, de la 20:00, la Happy Channel.