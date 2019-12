Sezonul 7 Chefi la cuțite se apropie cu pași repezi de etapele finale

Penultimul și ultimul battle din sezonul 7 Chefi la cuțite, difuzate luni și marți, de la 20:00, pe Antena 1, vor decide soarta bucătarilor rămași în cursă pentru premiul celui mai iubit show culinar. Pe ultima sută de metri, concurenții se vor strădui să nu lase emoțiile, oboseala sau presiunea să își spună cuvântul și să gătească mai savuros ca niciodată, căci miza este una foarte mare: ”Suntem deja în battle-ul 9, asta mai înseamnă că mai avem doar două probe până la semifinală”, spune chef Cătălin Scărlătescu, jurat ce mai are doar trei oameni în echipa mov.

La polul opus stă chef Sorin Bontea, care se poate mândri cu cea mai numeroasă echipă la bancul de lucru în acest moment: ”Încă am cinci oameni în echipă, nu este rău deloc. Este important să câștigăm astăzi, dar și mâine, pentru că în felul acesta voi avea...cinci nutrii în semifinală. Dacă se întâmplă acest lucru, obiectivul meu este îndeplinit”, afirmă coordonatorul trupei verzi cu încredere. Însă, indiferent de numărul concurenților din echipe, confruntările Chefi la cuțite au demonstrat de-a lungul timpului că învingătoare nu este neapărat cea mai numeroasă echipă, ci aceea care știe să anticipeze gustul juraților și să îi răsfețe cu preparate savuroase. Tocmai de aceea, chef Florin Dumitrescu, ce a pierdut consecutiv doi oameni valoroși din echipa sa în ultimele două battle-uri, nu se lasă descurajat: ”Eu am trei battle-uri câștigate, Sorin are tot trei, iar Cătălin două battle-uri câștigate. Cine îl câștigă pe acesta își va lua un avans, sau, se va face egalitate. Battle-ul 9 este unul important pentru statistică și pentru bunul mers al echipei spre semifinală, spre marea finală. Sper să învingem”. Mai mult decât atât, chefii vor fi nevoiți să apeleze și la amuletele rămase în joc, ce își pierd valabilitatea odată cu semifinala.

Luni și marți, de la 20:00, telespectatorii Antena 1 pot urmări ultimele două confruntări pe echipe din sezonul 7 Chefi la cuțite, ce vor decide numele concurenților care se califică în probele decisive ale concursului – semifinala și finala celui mai iubit show culinar.