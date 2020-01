Anamaria Prodan revine la Antena Stars cu reality show-ul Prodanca şi Reghe. Preţul succesului

Dupã mini seria Prodanca şi Reghe, viaţa în Dubai, difuzatã în exclusivitate la Antena Stars anul trecut, îndrãgita familie Prodan-Reghecampf revine pe micile ecrane cu un nou reality show – Prodanca şi Reghe. Preţul succesului.

Reality show-ul ce va avea marea premierã în luna februarie la Antena Stars, surprinde imagini din viaţa cuplului Anamaria şi Laurenţiu, dar şi ale copiilor acestora şi se vor desfãşura pe mai multe continente, o echipã de filmare însoţindu-i pe aceştia 24 de ore din 24.

“Sunt fericitã cã am revenit în Antenã, mã întorc la matcã, în trustul care m-a consacrat cu acest reality show. Ani de zile, dupã ce încheiasem filmãrile, mã oprea lumea pe stradã sã mã întrebe când revin, aşa cã sunt mai mult decât bucuroasã cã pot merge mai departe cu cel de-al şaptelea sezon din seria noastrã!”, a declarat Anamaria Prodan. “Vã invit sã ne fiţi alãturi şi sã vedeţi cum aratã o zi din viaţa noastrã. Deşi au trecut câţiva ani de la seria precedentã a reality-ului, televiziunea e ca mersul pe bicicletã. Sigur cã mai am momente când uit de camerã şi discut pe şleau anumite lucruri, dar mi-am asumat asta când am semnat şi vreau ca oamenii sã mã vadã exact aşa cum sunt eu”, a mai completat Ana.

Filmãrile au început deja în luna decembrie, astfel cã Antena Stars va difuza imagini în exclusivitate de la ziua de naştere a Anamariei Prodan, sãrbãtoritã pe 17 decembrie, într-un restaurant exclusivist din Dubai. De la întâlnirile de business, participarea la emisiuni, şedinţe foto, interviuri, antrenamente, la timpul petrecut în familie, ieşirile cu prietenii sau sesiunile de shopping, totul va fi filmat de cãtre echipa Antena Stars.

Astfel, telespectatorii le vor putea fi alãturi Anei şi lui Laurenţiu la reşedinţa lor din Dubai, în vizitele de lucru pe care le fac în România şi în Florenţa, dar şi în casele lor din Milano sau America, având ocazia sã afle cum aratã o zi din viaţa fiecãruia.