Aseară, când Asia Express - Drumul Elefantului a fost lider detașat de piață. Iubitul lui Ruby a ajuns la spital, în Asia Express  Soarta echipei, pusã sub semnul întrebãrii

Aseară, Antena 1 a difuzat prima ediție din cea de-a noua etapă a celui mai dur reality show, Asia Express – Drumul Elefantului, ediţie ce s-a impus ca lider detaşat de audienţã la nivelul tuturor categoriilor de public. Antena 1 a condus topul audienţelor atât la nivelul întregii zile, cât şi în Prime Time. Cele patru echipe semifinaliste rămase în competiție au pornit pe un traseu cu multe provocări fizice, iar pe ultima sută de metri, toți au alergat cu sufletul la gură pentru o șansă de a ajunge în Mumbai, locul final al maratonului: “Mumbaiul este la o aruncătură de băț. Ar fi păcat să nu ajungem până în momentul finalei și să gustăm din toată aventura”, a spus Ruby.

Astfel, asearã, Asia Express - Drumul Elefantului a strâns, la nivel național, aproape 1.8 milioane de telespectatori, în minutul de maximă audiență de la 22:12, mult peste triplu faţã de Pro Tv, care era urmãrit atunci de doar 537.000 de telespctatori. Asia Express - Drumul Elefantului a condus topul audiențelor pe publicul comercial cu o medie de 9.6 puncte de rating și 25.2 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu doar 5.9 puncte de rating și 15.4 % cota de piață. Şi la orașe, Antena 1 a fost lider detaşat cu o audiență medie de 7.6 puncte de rating și 17.2 % cota de piață, Pro Tv clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 5.3 puncte de rating și 11.9% cota de piață. Și la nivel național cel mai dur reality-show a fost pe primul loc în clasament, cu o medie de 7.5 puncte de rating și 16.6 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu doar 5.6 puncte de rating și 12.5 % cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time (19.00-23.00), pe toate categoriile de public. În intervalul cuprins între 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat pe publicul comercial o medie de 8.6 puncte de rating și 22.2% cota de piață, Pro Tv clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 6.4 puncte de rating și 16.6% cota de piață. Ierarhia se menţine şi la orașe, Antena 1 ocupând prima poziţie cu o audiență medie de 7.1 puncte de rating și 15.6% cotă de piață, față de Pro Tv, ce se situa pe poziția secundă cu 6.2 puncte de rating și 13.6% cotă de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, Antena 1 a fost lider în prime time cu o audiență medie de 7.4 puncte de rating și 15.9 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 6.5 puncte de rating și 14.1% cota de piață. Şi la nivelul întregii zile, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor, atât la nivelul publicului comercial, cât şi la nivel urban.

Ziua a început cu o demonstrație de lupte kushti, din partea localnicilor antrenați special pentru această disciplină, și o provocare dublă pentru vedete. Mai întâi, fiecare concurent a fost nevoit să bea câte o sticlă de thandai, băutură tradițională din lapte de bivoliță folosită ca energizant de către sportivi, ca mai apoi să intre pe terenul de luptă, însă doar pentru a căuta indiciul către următoarea misiune: „Preferam să mă tăvălesc prin pământ, decât să beau cine știe ce dubioșenie”, a mărturisit Șerban Copoț. Perechile de băieți s-au descurcat fără probleme, însă Ruby și Robert, alături de Cocuța și Boantă, au decis să accepte penalizarea de 10 minute, pentru că nu au reușit să bea energizantul natural.

Traseul serii de luni a continuat spre următorul punct de întâlnire cu Gina Pistol, acolo unde doar primele trei echipe ajunse s-au calificat pentru primul joc de amuletă din semifinală. Șerban și George, Cocuța și Bogdan Boantă, alături de Ruby și Robert au fost cei care s-au luptat într-un joc de viteză și anduranță pentru amuleta de 1000 de Euro. În vreme ce unul dintre concurenți a fost nevoit să își găsească echilibrul pe un stâlp, celălat a pornit un maraton prin templul din apropiere pentru a obține răspunsuri la întrebările Ginei. Proba a testat mentalul și fizicul concurenților, iar finalul ei a adus câștigul în tabăra Cocuța-Bogdan Boantă, cei doi fiind și singurii coechipieri ce au făcut schimb de locuri de-a lungul jocului.

În urma amuletei, Bogdan și Cocuța au câștigat 1000 de Euro, dar și avantajul de a nu îndeplini următoarea provocare. Restul echipelor au fost nevoite să binecuvânteze fiecare mașină cu care au călătorit, după ce au învățat un ritual specific: „Se vor adăuga minute bune în plus celor care vor fi nevoiți să facă această misiune”, au spus câștigătorii.

Pentru Ruby și Robert traseul nu a fost lipsit de evenimente, iar în urma unor dureri ce păreau să se agraveze, Robert a avut nevoie de intervenția medicilor și transport către spital: „Am mai avut momente când am fost la pământ, dar chiar așa nu am fost niciodată în viață”, a mărturisit acesta. Din cauza deshidratării și a oboselii acumulate, acesta nu a reușit să mai continue cursa și a rămas sub supravegherea medicilor. Tocmai din acest motiv, Ruby și Robert se vor califica automat în cursa pentru ultima șansă din etapa semifinalei, în cazul în care vor fi apți să ducă jocul mai departe.

Ultima misiune de duminicã seară le-a provocat pe vedete la un joc tradițional de lagori. După ce au făcut echipă cu câte doi copii localnici, echipele au jucat una împotriva celeilalte pentru a obține victoria, ce le-ar fi permis să plece spre punctul final de control.

La finalul zilei, clasamentul a adus și o veste neașteptată pentru echipe. În etapa semifinală imunitatea nu mai este valabilă, motiv pentru care Șerban Copoț și George Vintilă, primii ajunși la Gina Pistol, au primit doar un avantaj- un elefant auriu. Cum poate fi folosit acesta, ce strategie vor avea băieții, dar și care va fi soarta cuplului Ruby – Robert, telespectatorii Antena 1 pot afla diseară, de la 20:00, în cea de-a doua ediție din semifinala Asia Express – Drumul Elefantului.