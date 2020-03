Aseară, când show-ul a fost lider de piață, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au câștigat imunitatea la Asia Express- Drumul Comorilor

Cea de-a cincea etapă Asia Express - Drumul Comorilor a venit cu o surpriză pentru cele 7 echipe rămase în cursa celui mai dur reality-show. După un mic test ce a stabilit cât de bine se cunosc coechipierii între ei, dar și ordinea de plecare în cursă, vedetele au primit un plic cu o destinație, fără nicio altă instrucțiune. Ajunși la steag, au realizat că până la acordarea imunității vor călători alături de un nou partener, căci echipele s-au reconfigurat: ”Mi-a căzut cerul în cap! Ștefan m-a renegat din momentul în care a văzut că îl are pe Sorin!”, a spus Ștefania amuzată. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au fost prima echipă care, la finalul serii, s-a reunit la ultimul punct de control, motiv pentru care au câștigat imunitatea și garanția continuării aventurii și în următoarea etapă.

Începutul etapei cu numărul cinci a clasat Asia Express - Drumul Comorilor din nou ca lider de piață pe toate categoriile de public. Cel mai dur reality-show a ținut în fața televizoarelor peste 1.800.000 de telespectatori la nivel național, în minutul de maximă audiență, de la 21:47. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20:00 – 00:01, Asia Express a fost lider de piaţã la nivelul tututor categoriilor de public. Astfel, pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, Antena 1 a condus cu o medie de 9,4 puncte de rating și 24.7% cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 6,9 puncte de rating și 18,1 procente din cota de piață. Şi la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a condus topul audienţelor, întregistrând un rating mediu de 7,6 puncte şi 17,4% cota de piaţã, în vreme Pro TV înregistra atunci doar 5,2 puncte de rating şi 11,9 procente din cota de piaţã. Și la nivelul întregii țări, cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească cel mai dur reality-show, astfel că Asia Express- Drumul Comorilor a fost lider de audiență cu o medie de 7,6 puncte de rating și 17.1 cota de piață, în vreme ce Kanal D se clasa pe poziţia secundã cu o medie de 6,2 puncte de rating și 14% cota de piață.

Așa se face că duminică seară vedetele au fost provocate să se acomodeze rapid în noua formulă, să lase diferențele la o parte și să lupte împreună pentru același scop- imunitatea. Adda și Lia Bugnar, Speak și Sorin Bontea, Maria Buză și Ștefania, Carmen Grebenișan și Florin Ristei, Radu și Alina Ceușan, Răzvan Fodor și Dan Ristei, Cătălin și Alex Abagiu au fost combinațiile inedite ce au plecat împreună pe Drumul Comorilor. În prima ediție din a cincea etapă, concurenții au avut de înfășurat un fir pe mosor, întins pe o distanță foarte mare, au fost nevoiți să convingă localnicii să le așeze masa după un model impus de Gina și au luat parte la fabricarea orezului după tehnicile tradițional filipineze. Amuleta serii a fost disputată de Carmen Grebenișan și Florin Ristei, ce au dus o luptă strânsă cu Lia Bugnar și Adda într-o fabrică de țesătorie. Jocul pentru 2 amulete de 500 de euro și avantaj a fost un test al rapidității și atenției, câștigat în cele din urmă de echipa de fete. În noua formulă, Adda și Lia au adjudecat pentru prima dată amuleta pe Drumul Comorilor: ”Am făcut echipă bună!”.

Reconfigurate, cuplurile au pornit într-o cursă plină de adrenalină către ultimul punct de control, acolo unde doar prima echipă reunită avea să câștige imunitatea. Radu și Alina Ceușan, Florin Ristei și Carmen Grebenișan au ocupat primele două locuri în clasament, motiv pentru care Alina și Carmen şi-au adjudecat imunitatea celei de-a cincea etape, la Asia Express- Drumul Comorilor: ”Trebuie să fiu recunoscătoare pentru ce a făcut Florin în echipa asta. Fără el nu ajungeam aici!”, a mărturisit Carmen.

Maratonul de pe Drumul Comorilor continuă diseară, de la 20:00, pe Antena 1. Vedetele rămase în cursa celui mai dur reality-show se află aproape de jumătatea traseului, iar oboseala, adrenalina, epuizarea fizică și psihică încep să își spună cuvântul. Aflați la mii de kilometri de casă, concurenții vor primi o serie de scrisori emoționante din partea celor dragi, iar surpriza îi va lăsa cu ochii în lacrimi: ”Nu pot, nu pot să citesc. Îmi este foarte dor de casă! Experiența Asia Express este cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Este de zece ori mai greu decât ce se vede la televizor”, va spune Ștefania într-un moment de sinceritate.

După o zi obositoare în care probele îi vor testa de nenumărate ori, iar misiunile cazării și autostopului le vor pune și de data aceasta mari probleme, veștile de acasă vor pune stop competiției pentru un moment. ”Nu mai pot! Eu am mai fost plecat de acasă...ani de zile. Și a fost foarte, foarte greu, am fost câte opt luni plecat pe an. Dar acum simt pe zi ce trece lipsa soției, a copiilor și a familiei. Mama este bătrână..nu știu acum ce face. Dacă e bine, dacă e rău..”, va mărturisi Sorin Bontea în lacrimi, în momentul în care va vedea scrisul fiicei sale, Miruna. ”E prea mult, treaba asta cu nevăzutul, nevorbitul, neștiutul...”, va adăuga Răzvan Fodor extrem de emoționat.

După cinci etape în care au stat departe de casă, încercând să supraviețuiască fără cazare, mâncare, cu doar un Euro pe zi, vedetele din Asia Express vor avea un moment de respiro în cursa plină de adrenalină a celui mai dur reality-show. Scrisorile de la familie le vor alina dorul și îi vor încuraja, căci competiția pe Drumul Comorilor continuă cu alte provocări, ce le vor testa multe abilități. Probele acestei seri vor fi mult mai greu de îndeplinit din cauza temperaturii ridicate și a umiditații greu de suportat; ”Nu puteai să respiri, iar soarele îți bătea în cap. Simțeam cum mă tumefiez la față. Pentru mine a fost cea mai grea misiune de până acum!”.

Cum se vor descurca cele șase echipe ce luptă în seara aceasta pentru a doua imunitate a și care vor fi provocările prin care vedetele vor trece, telespectatorii Antena 1 pot urmări de 20:00, la Asia Express- Drumul Comorilor.